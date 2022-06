Janja Garnbret zanesljivo v finale, tam tudi Lukanova in Potočar

V Innsbrucku se je danes pred polnim avditorijem plezalnega centra začela nova sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, tudi s povratnico na tekmovališčih Janjo Garnbret. V večernem polfinalu smo videli osem slovenskih predstavnikov, v nedeljski finale (19.00) so se uvrstili trije. Ob Garnbretovi, ki je dosegla vrh, še Vita Lukan in Luka Potočar.

Osem slovenskih plezalcev se je na Tirolskem zvečer odpravilo po finalno vstopnico v težavnosti, trije so si jo priborili. Najbolj zanesljiva je bila olimpijska prvakinja v kombinaciji Janja Garnbret, ki se je po več kot dvomesečnem tekmovalnem premoru v Innsbrucku vrnila med svetovno konkurenco.

Korošica je bila najboljša že v kvalifikacijah, v polfinalu pa, tako kot še štiri plezalke Italijanka Laura Rogora, Američanka Brooke Raboutou, Južnokorejka Chaehyun Seo in domačinka Jessica Pilz, priplezala do vrha in se zanesljivo uvrstila v nedeljski finale. Tam bo nastopila tudi Vita Lukan, ki je z višino 40 osvojila 8. mesto in kot zadnja napredovala v finale.

V ženski konkurenci so v polfinalu nastopile še štiri Slovenke, Lana Skušek in Lučka Rakovec sta končali na 18. mestu, Mia Krampl in Sara Čopar pa na 21.

Luka Potočar se je v finale uvrstil s četrtim rezultatom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi med plezalci bo Slovenija v nedeljo imela svojega predstavnika. Luka Potočar, svetovni podprvak v tej disciplini, ki je v predtekmovanju postavil peti rezultat, je bil v polfinalu četrti (41+). Domen Škofic je na 14. mestu ostal brez finala.

Najbolje sta se v moškem polfinalu znašla Japonec Ao Yurikusa in Američan Jesse Grupper (oba +45).

Nedeljski finale se bo začel ob 19. uri.

Fotogalerija z dopoldanskih kvalifikacij (foto: Grega Valančič)