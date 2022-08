Rajko Hrvat brez kolajne, lahki dvojec tretji, a brona ne dobi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rajko Hrvat se je v finale neolimpijske discipline se je uvrstil z drugim mestom v sobotnem polfinalu. Zlato je osvojil Grk Antonios Papakonstantinu, Hrvat je zaostal 14,07 sekunde. Dva slovenska čolna v olimpijski disciplini, Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek, sta tekmovala v finalu B. Oba v enojcu in bila v finalu B tretja ter s tem skupno deveta.

Najboljši dosežek je glede konkurence uspel Ljubljančanu Pfeiferju, ki je zaostal zgolj za dvema udeležencema lanskih OI v Tokiu, zmagal pa je olimpijki podprvak v enojcu Norvežan Kjetil Borch. Pfeifer je v malem finalu le za štiri stotinke po hudem boju zaostal za Monačanom Quentinom Antognellijem, 15. na lanskih OI, prvi pa je bil pričakovano Borch. Bil je 1,22 sekunde pred slovenskim predstavnikom.

Nik Ažbe Magajna in Jaka Malešič sta bila v finalu A med zgolj tremi lahkimi dvojci tretja. Po pravilih mednarodne zveze v takih primerih bronaste kolajne sploh ne podelijo. Zmagala sta Madžara Bence Szabo in Kalman Furko, Turka Enes Yenipazarli in Bayram Sonmez sta zaostala 8,51 sekunde, Slovenca na zadnjem 15,95 sekunde.