Hojak nepričakovano izgubil uvodni dvoboj v Taškentu

Štiriindvajsetletni tekmovalec Bežigrada, ki je bil v najboljši formi pred dobrimi petimi leti, tudi v Taškentu ni našel stika s kakovostjo, s katero je začel ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo.

Njegov tekmec, ki se je zanašal predvsem na izjemno fizično moč, je z obrambnim položajem preprečeval akcije tekmovalcu Bežigrada in ostajal nevaren v protinapadih. Na ta način sta oba tekmovalca po malo nevarnih akcijah najprej prejela opomin, nato pa je Hojak prejel še drugega.

Poljak pa je nato v statični borbi z aktivno obrambo poskrbel, da sta oba 33 sekund pred koncem prejela po še en opomin, kar je bilo za slovenskega reprezentanta, ki je šel po drugi kazni v borbo premalo odločno, usodno.

"To je bila ena mojih slabših borb in žal mi je, da sem razočaral vse, ki mi pomagajo pri judu. A očitno kliše, da lahko vsak premaga vsakega, drži," je po tekmi povedal Hojak. "Tako slabe borbe, kot sem jo prikazal danes, je težko komentirati. Pristop ni bil pravi in to moram popraviti za naslednjič."

"Ne bi posplošil, da sva obrambna tekmovalca, je pa manjkala dinamičnost, ko moraš izbrati pravi trenutek in biti ofenziven ali pa defenziven. Tukaj je bil nasprotnik boljši in v končnici uporabil taktiko, ki bi jo v taki situaciji vsak judoist. Morda sem tudi pričakoval, da zadnja kazen ne bo tako hitro dosojena," je dvoboj nato vendarle podrobneje opisal Ljubljančan.

V Taškentu v kategoriji do 57 kg danes iz slovenskega tabora nastopa še Kaja Kajzer.

