Gruzijski rokoborec ostal brez olimpijskega odličja

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je gruzijskemu rokoborcu Davitu Modzmanašviliju odvzel srebrno kolajno, ki jo je v kategoriji do 120 kg osvojil na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012. V njegovem telesu so po vnovičnem testiranju odkrili sledi prepovedanega steroida turinabola.

MOK je v sporočilu za javnost zapisal, da so Modzmanašvilija, ki zdaj tekmuje za Uzbekistan, že septembra lani obvestili, da je bil pozitiven na vnovičnem dopinškem testiranju, a se ta ni odzval, na to odločitev pa se lahko pritoži na disciplinsko komisijo pri MOK in pa na športnem razsodišču v Lozani.

Ob tem je treba omeniti, da MOK hrani prav vse odvzete vzorce krvi in urina z olimpijskih iger v Londonu 2012, do leta 2020 pa ima pravico, da z novimi metodami odkrije nove dopinške prekrškarje.