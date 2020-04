Gronkowski se vrača, spet bo igral z Bradyjem

Tom Brady je po 20 letih zamenjal ekipo, po uspehih z New England Patriots, s katerimi je osvojil šest naslovov prvaka lige NFL in podrl kup rekordov, se je 42-letnik preselil k Tampi Bay Buccaneers.

Zdaj pa je floridska ekipa poskrbela še za drug senzacionalni prestop. Čeprav je bil Gronkowski uradno v pokoju od leta 2018, ko je s Patriots osvojil svoj tretji super bowl, je imel še vedno pogodbo s svojim nekdanjim moštvom.

Gronkowski, ki bo kmalu dopolnil 31 let, je svoj klub obvestil, da bi spet rad igral kot Bradyjev soigralec. Prestop so nato v nekdanjem in zdajšnjem moštvu obeh zvezdnikov tudi hitro izvedli, New England Patriots so Gronkowskega in svoj izbor v sedmem krogu letošnjega nabora prepustili Tampi v zameno za izbor v četrtem krogu nabora. Novi delodajalci so prevzeli tudi pogodbene obveznosti do Gronkowskega, sloviti "tight end" lige NFL bo zaslužil deset milijonov dolarjev, za zdaj so sklenili enoletno pogodbo.

"Rob Gronkowski je eden najboljših 'tight endov' v zgodovini NFL, v njegovi igri sta neverjetna strast in želja. Celotno kariero je igral z Bradyjem, njuni dosežki so dovolj zgovorni, njuna naveza na igrišču in ob njem je zagotovilo za uspeh," je odločitev za sodelovanje z Gronkowskim pojasnil direktor Tampe Jason Licht.

Buccaneers so tako v nekaj tednih ustvarili teoretično enega boljših napadov v ligi. Poleg Bradyja in Gronkowskega imajo še lovilca Chrisa Godwina in Mika Evansa.

Do zdaj zadnjo tekmo je Gronkowski, ki ima tri naslove prvaka, tudi on je do odhoda na Florido v NFL igral le za Patriots, odigral v super bowlu 2018, ko je njegova ekipa premagala Los Angeles Rams. Po upokojitvi pred lansko sezono se je ukvarjal z različnimi izzivi in se preizkusil tudi kot rokoborec.