Tina Trstenjak zmagovalka grand slama v Budimpešti!

Slovenska judoistka Tina Trstenjak je velika zmagovalka grand slama v Budimpešti. Aktualna olimpijska prvakinja je v finalu kategorije do 63 kg že po nekaj sekundah ugnala Venezuelko Anriquelis. Slovenska šampionka jo je deset sekund držala na hrbtu in prišla do zlatega odličja. V tej kategoriji je nastopala tudi Lia Ludvik, a se poslovila že po uvodni borbi. Premoč je morala priznati Izraelki Inbal Shemesh.