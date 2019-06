Gomboc: Še vedno sem lačen uspehov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoist Adrian Gomboc, aktualni evropski prvak v kategoriji do 66 kilogramov, bo eden od slovenskih adutov za odličja na bližnjih evropskih igrah v Minsku. Kljub številnim poškodbam in posledično slabšim izidom je Prekmurec prepričan, da lahko tudi v Belorusiji poseže visoko.

"Še vedno sem lačen uspehov in željan dokazovanja, vse pa bomo videli na dan tekme. Na zadnjih pripravah sem dal od sebe sto odstotkov," pred potjo na vzhod pravi 24-letni judoist na začasnem delu v Ljubljani.

Za evropske igre pa neposredno dodaja: "Leto se ni začelo najbolj uspešno, a v Minsku si želim pokazati najboljše borbe letos. Vem, da imam rezervo in morda mi jo že na evropskem prvenstvu uspe pokazati."

Zaradi poškodbe mu manjka težkih tekem

Kot še pravi varovanec Roka Drakšiča, ta je bil pred Gombocem prvi in edini Slovenec z naslovom evropskega prvaka, mu dodatno samozavest vliva dejstvo, da je na evropskih prvenstvih, nastop na igrah bo štel tudi za EP, vselej nastopal dobro. Po drugi strani pa pripravljenost zaradi poškodbe zadnje lože in prepone v obdobju bazičnega dela sezone ni povsem stoodstotna. "Zaradi poškodbe mi manjka tudi nekaj težkih tekem."

Vrača se k staremu načinu borb

Razlogi za slabše dosežke so lahko tudi drugje. Gomboc je letos menjal tudi taktiko in stil borbe, a se po tem, ko to ni prineslo želenega uspeha, vrača k staremu načinu.

"Med borbo sem želel bolj 'pobirati' rokave tekmecem, delati japonski judo. Za vsakega tekmovalca je dobro, da borbo spremeni, da je nepredvidljiv in ne, da ima samo en stil. A ostal bom pri svojem starem stilu borbe, novega pa bom uporabljal za presenečenje, in ne obratno," je še razlagal tekmovalec Bežigrada.

Ne bi se branil sodelovanja s Sankakujem in Marjanom Fabjanom

Nekaj je zaradi poškodb pomanjkanja tudi treningov z zahtevnejšimi nasprotniki, ki ga tekmovalec evropskega forma v Sloveniji težko najde. Gomboc je to reševal s posameznimi treningi tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, na pripravah je bil v Bolgariji in Španiji. Doma bi del konkurence lahko našel v nekdanjem celjskem klubu Sankakuju, a stika z nekdanjim trenerjem Marjanom Fabjanom nima.

"Sam nisem proti sodelovanju, a v ozadju je nekaj stvari, ki niso rešene. Za šport bi bilo sodelovanje zelo dobro, saj bi skupaj le rasli. Del krivde za situacijo je tudi moj, a nimam kaj, gremo naprej," o neposrednem sodelovanju z nekdanjo celjsko sredino pravi Gomboc. O odhodu v Ljubljano pa dodaja: "Ni mi žal, da sem zamenjal klub. Prav tako mi nikoli ni bilo žal za čas v Celju. Tam sem se ogromno naučil in upam, da sem vse to vzel tudi s sabo."