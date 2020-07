Golfska turneja PGA do konca za zaprtimi vrati

Tekmovanja v golfu v okviru turneje PGA bodo do konca sezone 2019/20 v luči porasta koronavirusnih okužb v ZDA potekala brez gledalcev, so danes sporočili organizatorji. Ti so se sprva spogledovali z omilitvijo ukrepov in odpiranjem vrat za gledalce, a bo tudi preostalih devet od 14 turnirjev potekalo za zaprtimi vrati.