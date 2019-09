Folau še naprej brez dovoljenja za vrnitev v šport

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska ragbi zveza je nekdaj najbolje plačanega igralca ragbija na najmanjši celini izključila, potem ko je Folau prek družbenih omrežij širil sporočila naperjena proti istospolnim ljudem. Sodu je izbilo dno, ko je zapisal, da homoseksualce "čaka pekel".

Po družbenem ogorčenju in pozivih k ukrepanju so se tridesetletniku odpovedali tako v njegovem klubu New South Wales Waratahs kot tudi v avstralski zvezi.

Folau se je želel vrniti v šport prek ragbi zveze Tonga, njegovi starši so s te pacifiške otoške države, vendar pa je mednarodna federacija kot nično razveljavila odločitev ragbi zveze Tonga, da Folau zaigra za njihovo izbrano vrsto. Za Tongo je igral njegov mlajši brat John.

Mednarodna zveza je navedla, da so odločitev Tonga morali preklicati, ker jih sploh niso povprašali o tej zadevi.

"Zelo sem hvaležen, da sem prejel priložnost zastopati Boga, družino, prednike in narod Tonga," je zavrnitev pospremil Folau, ki je vnet privrženec evangeličanskega krščanstva.

Folau se je sicer zaradi po njegovem mnenju nezakonite odpovedi pogodbe odločil za tožbo proti avstralski zvezi, ki ji očita kršitev pravice do veroizpovedi, češ da ga je zveza odpustila zaradi njegovih verskih prepričanj.