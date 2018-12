Fainovi na domači tekmi še dve zmagi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka mariborskega Branika Katja Fain je tudi v nedeljskem programu mednarodnega mitinga v domačem Mariboru dosegla dve zmagi. Najboljša je bila na 100 in 400 m prosto. S 56,04 je na 100-metrski razdalji poskrbela tudi za najboljši posamični izid dneva. Konkurenčna ji je bila le ravenska olimpijka Janja Šegel, ki pa je zaostala sedem desetink.

Še eno zmago je dosegla tudi Radovljičanka Anja Klinar, ki je za slovensko konkurenco krepko premočna na 200 m delfin.

Po dve zmagi sta v nedeljo dosegli Triglavanka Tina Čelik, najboljša na 50 m delfin in 100 m prsno, ter Ravenčanka Janja Jamšek, najboljša na 50 in 200 m hrbtno. Radovljiška daljinska plavalka in olimpijka Špela Perše je po pričakovanjih dobila tekmo na 1500 m prosto.

Najboljši moški izid je v nedeljo z 2:03,54 na 200 m delfin dosegel Ravenčan Gal Kordež. Eden najbolj napetih pa je bil obračun na 100 m prsno, kjer je Matija Može klubskega prijatelja s Koroške, Lovra Kneza, ugnal za vsega tri stotinke sekunde.