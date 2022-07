Evropska namiznoteniška zveza jasna: Brez ruskih in beloruskih klubov

Evropska namiznoteniška zveza je pred to odločitvijo med številnimi klubi na stari celini izvedla raziskavo, ki je pokazala, da se velika večina ekip še vedno ni pripravljena pomeriti z moštvi iz Rusije in Belorusije. Nekatere evropske ekipe so celo napovedale, da se bodo v primeru nasprotne odločitve same odpovedale nastopom na klubskem prizorišču.

Ob tem kaže omeniti, da je ETTU že marca letos vsem ruskim in beloruskim klubom prepovedal nastope v mednarodnih tekmovanjih. Po tej odločitvi sta se morala posloviti oba ruska polfinalista lige prvakov iz Orenburga in Jekaterinburga, prvo mesto pa je nato v elitnem klubskem tekmovanju osvojila branilka naslova Borussia iz Düsseldorfa po zmagi nad Saarbrücknom.

Ruska kluba sta se na to odločitev pritožila, končna odločitev o tem bo padla v prihodnjem obdobju.