Eva Terčelj in Peter Kauzer četrta v Pragi

Prvi tekmovalni dan druge tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pragi sta za najboljši slovenski uvrstitvi poskrbela Eva Terčelj in Peter Kauzer, ki sta tekmi končala na četrtem mestu. V finalu je prvič v karieri na tekmah svetovnega poklala veslal Lan Tominc in bil osmi, so sporočili iz kajakaške zveze Slovenije.

Zaradi narasle Vltave so organizatorji spremenili program tekmovanja in ga tudi strnili; tako so slalomisti imeli le eno kvalifikacijsko vožnjo, iz katere se je v finale nato uvrstila najboljša deseterica.

Kajakašica Eva Terčelj je po zmagi v krosu na prvi postaji svetovnega pokala pretekli konec tedna v Augsburgu tokrat zasedla četrto mesto, za stopničkami pa zaostala dve desetinki. Od zmagovalke finala Francozinje Emme Vuitton (94,12) jo je ločilo natanko pol sekunde. Pred slovensko reprezentantko sta se uvrstili še dobitnici olimpijskih kolajn Avstralka Jessica Fox in Nemka Ricarda Funk.

"Ko sem prišla v cilj, sem bila zelo zadovoljna s svojo vožnjo. Mislim, da mi je uspela res lepa vožnja brez večjih napak. Ni bilo lahko, proga je zahtevna, tudi nisem se najbolje počutila, ampak res sem se borila. To na koncu šteje. Škoda za te male razlike, morda bi bila lahko kakšno mesto višje, ampak zadovoljna sem z današnjim opravljenim delom," je za zvezo povedala Terčelj. V kvalifikacijah je bila Ajda Novak 17., Eva Alina Hočevar pa 18.

Kauzer prav tako četrti

V finalu kajakašev je izkušeni Kauzer prav tako ostal na četrtem mestu. Od tretjega ga je ločilo pol sekunde, od zmagovalca finala Italijana Giovannija De Gennara pa dve sekundi in osem desetink. Drugi je bil Poljak Mateusz Polaczyk, tretji pa Čeh Jakub Krejči.

Izkušeni Kauzer je ostal na četrtem mestu. Foto: Ana Kovač

"Odločale so malenkosti. Bil sem dobro na poti do zadnjih treh vratc, kjer sem zagotovo izgubil stopničke. Spodaj mi je pobralo moči. Iz Augsburga, kjer smo imeli slabo vreme, sem prišel v Prago in dobil virozo, bolelo me je grlo, zabilo mi je sinuse, še vedno se sliši tudi na glasu," je povedal Kauzer.

Za uspeh kariere na tekmah svetovnega pokala je poskrbel Tominc. Mladi Celjan, mladinski olimpijski prvak iz Buenos Airesa leta 2018, se je v finale uvrstil s šestim rezultatom kvalifikacij, v odločilni vožnji pa je bil nato osmi: "S kvalifikacijsko vožnjo sem bil zelo zadovoljen. Čoln je lepo tekel, imel sem energijo za veslati. S finalno vožnjo sem manj zadovoljen, preveč je bilo dotikov, preveč sem hitel, prehiteval sem samega sebe, zato je tudi rezultat takšen, kot je."

Žiga Lin Hočevar je na progi naredil kar nekaj napak in prejel 56 kazenskih sekund, ki so ga potisnile na 62. mesto.

V soboto se bo svetovni pokal na Češkem nadaljeval s kvalifikacijami in finali kanuistk in kanuistov ter kvalifikacijskimi vožnjami na čas v kajakaškem krosu.