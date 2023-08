Zlat zaključek prvenstva: Neža Klančar in Janja Šegel pometli s konkurenco

ep v plavanju do 23 let, dublin

Slovenska plavalka Neža Klančar je tretji dan evropskega prvenstva mlajših članov in članic v irskem Dublinu osvojila še tretjo zlato medaljo, danes je zmagala na 50 m delfin. Pred tem je v Dublinu zlato dobila že na 50 m prosto in v tekmi na izločanje. Zlato odličje je na 100 m prosto osvojila še Janja Šegel, ki je bila, tako kot Klančarjeva, v kvalifikacijah najhitrejša. Šeglova je v petek na 200 m prosto osvojila bron.

Neža Klančar je disciplini 50 m delfin danes zmagala s časom 26,02, kar je 35 stotink sekunde hitreje kot dopoldne. Za 15 stotink je ugnala drugouvrščeno Turkinjo Aleyno Ozkan.

"Z nastopom sem zelo zadovoljna. Še eno zlato odličje, kar sem si tudi želela. Zdaj grem lahko sproščeno na počitnice in potem v novo sezono," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Klančarjeva.

"Še zadnji start sezone in še tretja zlata kolajna v dveh dneh na EP do 23 let. Lahko rečem le, da se je njeno trdo delo obrestovalo in da je pokazala, da je potrebno v športu vztrajati kljub poškodbi in slabim trenutkom. Neža naprej sledi svojim ciljem, ki si jih je zadala," pa je nastop ocenil trener Tomaž Torkar.

Janja Šegel: Sicer sem imela ob koncu še rezerve, ampak sem zelo zadovoljna. Foto: Plavalna zveza Slovenije

Janja Šegel si je zmago na 100 m prosto priplavala v razburljivem finišu, kjer je s časom 54,66 le za stotinko sekunde ugnala Američanko Cooper, drugo najhitrejšo Evropejko, Italijanko Ugrai pa kar za 45 stotink. Za svojim državnim rekordom je zaostala štiri desetinke sekunde.

“Po bronasti medalji na 200 prosto sem si priplavala še zlato na 100. Zelo sem vesela in zadovoljna. Tudi rezultat je dober. Približala sem se osebnemu rekordu. Sicer sem imela ob koncu še rezerve, ampak sem zelo zadovoljna,” je za Plavalno zvezo Slovenije povedala Šeglova, ki je že prvi dan prvenstva osvojila bronasto medaljo v disciplini 200 m prosto.

Presrečen je bil tudi njen trener Matija Medvešek: “Poplačilo za njen letošnji trud na treningih. Še vedno odplavano z rezervo, ampak z veliko več energije kot zjutraj.”

Zablesteli že v kvalifikacijah

Neža Klančar je 50 metrov delfin odplavala v času 26,37, Janja Šegel pa 100 metrov prosto v času 55,28. "Solidno plavanje in preboj v finale. Zdaj se pa spočijem za popoldne, ko si želim še dodati in doseči še boljši izid, pustimo se presenetiti, kam me bo to pripeljalo," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Klančarjeva, Šeglova pa dodala: "Z jutranjim plavanjem sem zadovoljna. Uvrstila sem se v finale, kar je bil tudi cilj. Popoldne si želim popraviti rezultat in merim na čim boljše končno mesto."

V disciplini 50 metrov delfin sta nastopili še Tia Primc, ki je z osebnim rekordom 27,68 osvojila 19. mesto, in Hana Sekuti, ki je bila 26. Nija Gerdej je bila na 200 metrov prsno 17., Jaka Pušnik na 100 metrov hrbtno 31., Jaš Berložnik na 200 metrov mešano 34., Sašo Boškan na 100 metrov prosto pa z osebnim rekordom 50,73 in kot peti Slovenec s časom pod 51 sekundami 38., so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.