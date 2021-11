Obe prvi slovenski ekipi v 2. krogu EP v Čatežu izgubili

Prva slovenska ekipa šahistov z dvema točkama deli 18. mesto, druga je na 34. mestu med 39 reprezentancami v odprti konkurenci. Vodstvo so prevzeli Azerbajdžanci, ki so edini oba dvoboja dobili z najvišjim možnim izidom 4:0. Še šest reprezentanc pa ima prav tako štiri točke. Drugi so Madžari, tretji pa prvi favoriti za naslov Rusi ter Nemci.

Med 31 ženskimi ekipami je Slovenija 2 na 25. mestu, na 28. pa Slovenija 1. V vodstvu so Rusinje in Azerbajdžanke, ki so po štiri točke edine osvojile z zmagama s po 4:0.

Za Slovenijo 1 sta v drugem dvoboju EP remija iztržila na prvi in tretji deski Luka Lenič proti Viktorju Erdosu in Matej Šebenik proti Tamasu Banuszu. Izgubila sta Jure Škoberne v dvoboju s Ferencom Berkesom in Tim Janželj proti Benjaminu Gleduri.

Devetnajst nosilci in gostitelji turnirja so tako ostali pri dveh točkah po uvodni zmagi s 3,5:0,5 proti veliko slabši Irski (38.).

Poraz Laure Unuk

Pričakovati je bilo, da bodo Slovenke po uvodnem porazu proti Belgiji, trideseti ekipi EP, zmagale proti Švicarkam, 22. po povprečnih ratingih. Za gostiteljice, 15. nosilke, je zaigrala tudi v prvem krogu prosta Laura Unuk. A je prvo Slovenko z nazivom mednarodnega mojstra z belimi figurami ugnala Lena Georgescu, ki ima skoraj 100 točk nižji rating.

Edino zmago je dosegla Lara Janželj proti Lauri Stoeri, četudi je na tretji deski vodila črne figure, izgubili sta tudi s prednostjo začetne poteze Zala Urh proti Ghazal Hakimifard in Jana Krivec s Camillo De Seroux.

Poraz druge ženske ekipe, 26. nosilke, proti 19. Izraelkam, bi bil pričakovan, saj so imele vse tekmice veliko višje ratinge. A je Ivana Hreščak z belimi figurami porazila Yuliyp Shvayger, s črnimi pa Špela Kolarič Misho Klinovo. Izgubili sta na tretji in četrti šahovnici Nuša Hercog in Vesna Mihelič. To je bila tretja slovenska točka v štirih partijah slovenskih ekip na EP.

Drugi poraz je namreč doživela tudi Slovenija 2 z 1:3 proti Švici; remizirala sta Jan Šubelj in Jaka Brilej, izgubila pa Domen Tisaj in David Stevanič.