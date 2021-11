V prvem krogu šahovskega EP zmagala le prva slovenska moška ekipa

Najboljša slovenska predstavnika Laura Unuk in Luka Lenič sta bila v uvodu prosta, ker sta njuni ekipi igrali proti izrazito slabšima tekmecema. Veliko boljše pa sta imeli obe drugi slovenski vrsti. Šahisti, 35. po ratingih, so izgubili z 1:3 s petnajstimi nosilci Izraelci, šahistke, 26. med nastopajočimi, pa z Madžarkami, enajstimi nosilkami, z 0,5:3,5.

Posamično je v prvi ekipi prvi dvoboj dobil Matej Šebenik, ki je s črnimi figurami ugnal Zalana Nemetha. Tim Janželj je z belimi figurami na četrti šahovnici premagal Trisho Kanyamaralo, na prvi pa sta remizirala Jure Borišek in Tarun Kanyamarala. Jure Škoberne je nato premagal Stephena Jessela in s tem svoji reprezentanci zagotovil visoko zmago.

Krivčeva in Urhova remizirali

Jana Krivec je v prvi ženski ekipi remizirala z Astrid Barbier, Monika Rozman pa je izgubila proti Darii Vanduyfhuys. Tako je o končnem izidu odločal razplet na prvih dveh šahovnicah. Najprej je s prednostjo začetne poteze remizirala Zala Urh v dvoboju s Hanne Goossens in Lara Janželj je nato reševala vsaj neodločen izid dvoboja. Proti Wiebke Barbier je vodila črne figure, v trdnjavski končnici pa je Belgijka s prednostjo dveh kmetov proti skakaču Janžljeve prišla do neubranljive promocije.

V drugi ženski ekipi je pol točke iztržila le Ivana Hreščak v dvoboju s Szidonio Lazarne Vajdo na prvi šahovnici, Špela Kolarič, Pia Marie Ružič in Nuša Hercog pa so izgubile. Jan Šubelj in Jaka Brilej sta na prvi in četrti deski druge moške ekipe remizirala, izgubila sta Vid Dobrovoljc in Domen Tisaj.

Brez večjih zapletov zaradi covida

Ruski reprezentanci, ki sta v obeh konkurencah EP prvi po ratingih, sta zanesljivo zmagali. Rusi proti Grčiji s 3:1, Rusinje pa s 4:0 proti Češki. Azerbajdžanci, drugi nosilci so v odprti konkurenci edini zmagali s 4:0, tekmeci so bili Italijani.

Veliko zapletov zaradi ukrepov za zajezitev covida-19 ni bilo, do spremembe je prišlo v slovenski ženski vrsti. Od boljših tujih igralcev manjka Rus Sergej Karjakin, 18. na svetovni lestvici. Nadomestil ga je izjemni Aleksander Griščuk, ki je na sedmem mestu na svetu in trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu.

"Ob prihodu v Čateške toplice ni bil nihče pozitiven na novi koronavirus. Smo pa že pred prvenstvom dobili informacijo, da zaradi okužbe ne bo mogla tekmovati Teja Vodic. V prvo slovensko žensko ekipo je bila tako uvrščena Jana Krivec. Kot rezervistka pa je v drugo ekipo vstopila mlada Vesna Mihelič," je pojasnila podpredsednica Šahovske zveze Slovenije Darja Kapš.

Prvenstvo se bo po devetih krogih končalo prihodnjo nedeljo, 21. novembra.

Izidi, 1. krog: Slovenija 1 : Irska 3,5:0,5 Jure Borišek - Tarun Kanyamarala remi Jure Škoberne - Stephen Jessel 1:0 Matej Šebenik - Zalan Nemeth 1:0 Tim Janželj - Trisha Kanyamarala 1:0 Slovenija 2 : Izrael 1:3 Jan Šubelj- Tamir Nabaty remi Vid Dobrovoljc - Victor Mikhalevski 0:1 Domen Tisaj - Evgeniy Postny 0:1 Jaka Brilej - Avital Boruchovsky remi

Ostali izidi: Grčija - Rusija 1:3, Azerbajdžan - Italija 4:0, Avstrija - Francija 1:3, Poljska - Švedska 3,5:0,5, Norveška - Gruzija 2,5:1,5, Švica - Ukrajina 1:3, Španija - Islandija 2,5:1,5, Slovaška - Nemčija 1:3, Madžarska - Črna gora 3,5:0,5, Belgija - Armenija 0,5:3,5, Češka - Litva 3:1, Albanija - Srbija 0,5:3,5, Hrvaška - S. Makedonija 3:1, Romunija - Finska 3,5:0,5, Kosovo - Turčija 1:3, Danska - Škotska 3:1, prost Wales Ženske: Slovenija 1 : Belgija 1:3 Zala Urh - Hanne Goossens remi Lara Janželj - Wiebke Barbier 0:1 Monika Rozman - Daria Vanduyfhuys 0:1 Jana Krivec - Astrid Barbier remi Slovenija 2 : Madžarska 0,5:3,5 Ivana Hreščak - Szidonia Lazarne Vajda remi Špela Kolarič - Ticia Gara 0:1 Pia Marie Ružič - Zsoka Gaal 0:1 Nuša Hercog - Barbara Mihok-Juhasz 0:1 Ostali izidi: Rusija - Češka 4:0, Slovaška - Gruzija 1:3, Poljska - Grčija 3,5:0,5, Izrael - Ukrajina 1:3, Azerbajdžan - Turčija 4:0, Švedska - Francija 2,5:1,5, Nemčija - Švica 3:1, Hrvaška - Armenija 1,5:2,5, Španija - Anglija 4:0, Avstrija - Romunija 0:4, Norveška - Srbija 2,5:2,5, Italija - Litva 2:2, Islandija - Nizozemska 0:4, prosta S. Makedonija

