Slovenci hitro končali nastope na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so se od EP poslovili že po prvem krogu.

Slovenci so se od EP poslovili že po prvem krogu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Slovenije sicer niso zastopali najboljši z mednarodne lestvice. V Francijo so odpotovali Aljaž Plantak, Narsej Lackovič, Enej Marinič ter Jevgenija Gajić, Lia Ludvik in Metka Lobnik.

Slednja nato v dvoboju z Jenniger Czerlau ni nastopila, izgubili pa so tudi Plantak, Lackovič in Lia Ludvik za končnih 0:4. Plantaka je ugnal Botond Toth, Szabina Gercsak je bila boljša od Lie Ludvik, Lackovič pa je moral priznati premoč Petru Safranyju. Jevgenija Gajić in Enej Marinič nato nista stopila na tatami.

Naslov evropskih prvakov je pripadel domačinom Francozom, ki so v finalu s 4:1 ugnali Nizozemsko. Do tretjega mesta sta prišli zasedbi Turčije in Nemčije, ki sta v boju za bron premagali Madžarsko oziroma Italijo.