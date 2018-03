Dvignil se je prah, ključno pa je, da je denarja (pre)malo

Slovenski šport bo v letu 2018 prejel denar iz dveh naslovov, v obeh primerih gre za državni denar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo namenilo 11 milijonov, Fundacija za šport (FŠO) slabih šest milijonov evrov. Slednja ima več kriterijev razdeljevanja, pri enem pa so se kopja nekoliko lomila.

Fundacija za šport (FŠO) bo v letu 2018 razdelila slabih šest milijonov evrov, denar pa bo razdelila po več kriterijih. Nekatere je zbodla razdelitev športnih panog v razrede konkurenčnosti, ki ga je na prošnjo FŠO izvedel Olimpijski komite Slovenije (OKS).

Od teh slabih šestih milijonov bo šlo za tekmovalni šport 3.350.000 evrov. Polovica tega denarja bo namenjenega za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, druga polovica pa za vrhunski šport.

In kako se bo denar za vrhunski šport, torej 1.680.000 evrov, razdelil? 60 odstotkov tega denarja bodo razdelili med 166 športov na podlagi razdelitve Ministrstva za šolstvo in šport, 20 odstotkov se bo razdelilo na podlagi tekmovalnih rezultatov v obdobju kategorizacije, za preostalih 20 odstotkov pa je FŠO zaprosil OKS, da poda svojo kategorizacijo.

Nekaterim ni bila po godu razdelitev 336 tisoč evrov

In razdelitev zadnjih 20-odstotkov, torej 336 tisoč evrov, je dvignila nekaj prahu, zlasti ko je beseda nanesla na razrede konkurenčnosti športov. OKS je športe razdelil v pet razredov. Mnogi so se spraševali, zakaj so smučarski skoki šele v tretjem razredu (pri razporeditvi MIZŠ so denimo v prvem razredu), zakaj hokej v drugem …

Pri razvrstitvi, poudarili so, da te veljajo zgolj za letos, so med drugim upoštevali tudi, ali je športna panoga na programu OI (možnih največ 50 odstotkov) ali jo priznavata Mednarodni olimpijski komite (10 odstotkov) ali Generalno združenje mednarodnih športnih zvez (pet odstotkov). Trideset odstotkov je prineslo število držav na treh najbolje obiskanih zadnjih štirih svetovnih prvenstev panoge, pet odstotkov pa štelo število držav na zadnjih treh evropskih prvenstvih.

V prvem so denimo stadionska atletika, badminton, boks, judo, karate, košarka, košarka 3 na 3, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, sabljanje, alpsko smučanje in olimpijski teakwondo, v drugem športna gimnastika, kajak kanu mirne vode, jadranje, biatlon, hokej, smučarski tek in šah, v tretjem futsal, kajak kanu slalom, smučarski skoki in deskanje …

Na OKS so upoštevali izključno mednarodno konkurenčnost in dosežke, zato so razredi drugačni kot denimo pri ministrstvu, ki ima drugačne kriterije. A če pogledamo na koncu, je pri tej razdelitvi v igri "le" 336 tisoč evrov, žejnih pa občutno prek 100 športnih panog, ki si od tega dela pogače pretirano ne bodo opomogle.

Če bi govorili o razdelitvi 100 milijonov evrov, bi bila pesem povsem drugačna …