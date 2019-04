Jasmina in Boštjan Maček daleč od pričakovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan in Jasmina Maček sta končala na 37. mestu. Foto: Getty Images

Slovenska strelca v trapu Jasmina in Boštjan Maček sta na današnji mešani ekipni tekmi za svetovni pokal v Al Ainu osvojila 37. mesto, potem ko sta skupno zadela 132 letečih tarč. Mačkova je zadela 62, njen starejši brat pa 70 glinastih golobov.

Za najboljši slovenski izid na drugi letošnji postojanki svetovnega pokala je poskrbel Maček. Lanski evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa je na dvodnevni posamični tekmi zasedel 12. mesto, njegova reprezentančna sotekmovalca Tomaž Blazinšek in Denis Vatovec pa sta osvojila 81. oziroma 95. mesto.

Edina slovenska predstavnica v Al Ainu je na posamični tekmi zasedla 32. mesto in močno zaostala za svojim letošnjim uvodnim dosežkom iz mehiškega Acapulca, kjer je osvojila osmo mesto.

Po Acapulcu in Al Ainu bo tretja tekma za svetovni pokal med 7. in 18. majem v južnokorejskem Changwonu, četrta pa med 13. in 23. avgustom v finskem Lahtiju.

