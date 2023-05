Janja Garnbret se vrača na tekme, prvi test državno prvenstvo

Ta konec tedna (13. in 14. maj) bo v Kopru potekalo državno prvenstvo v težavnostnem plezanju. Na tekmi pod okriljem Plezalnega kluba Plus, ki jo organizira Planinska zveza Slovenije − Komisija za športno plezanje, bo prvič po poškodbi prsta na levi nogi nastopila tudi najboljša športna plezalka Janja Garnbret.

Plezalke in plezalci bodo nastopili v starejši, srednji in mlajši kategoriji, tekmovanja pa se bodo udeležili vsi najboljši slovenski športni plezalci. Na startni listi so evropski podprvak v težavnosti Luka Potočar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Vita Lukan, ki bo tekmovala prvič po poškodbi kolena, Anže Peharc, Domen Škofic, Jernej in Julija Kruder ter Janja Garnbret, ki bo nastopila prvič po poškodbi prsta, ki jo je staknila februarja na pripravah z reprezentanco. Korošica bo sezono svetovnega pokala začela prvi junijski konec tedna na balvanski tekmi v Pragi.

Finale v ženski in moški konkurenci (dekleta in fantje bodo plezali istočasno) bo danes, 13. maja, ob 20.00.

Nedeljski program je namenjen cicibankam in cicibanom ter mlajšim deklicam in dečkom.

Foto: Grega Valančič/Sportida