Družinska strelska naveza Maček 14. v Osijeku

Jasmina in Boštjan Maček sta na zadnji tekmi strelskega svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla 14. mesto. Slovenska naveza je skupno zadela 120 letečih tarč, od tega Boštjan Maček 61, njegova mlajša sestra Jasmina pa 59 glinastih golobov.

V veliki finale, ki se bo danes začel ob 16.45, sta se uvrstila Rusa Darja Semjanova in Aleksej Alipov (145) ter Italijana Jessica Rossi in Mauro de Filippis (142), v tekmi za tretje mesto pa se bo nemška naveza Bettina Valdorf/Paul Pigorsch (140) pomerila z britansko kombinacijo Kirsty Hegarty/Mathew John Coward-Holley (139).

Na zadnji tekmi za svetovni pokal pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu je za najboljši slovenski izid v slavonski prestolnici poskrbela Živa Dvoršak, ki je v olimpijski disciplini zračna puška na 10 metrov zasedla sijajno drugo mesto. Za edino slovensko strelko v deželi vzhajajočega sonca so to druge stopničke na tekmah za svetovni pokal, marca letos je v New Delhiju slavila na tekmi z malokalibrsko puško trojni položaj na 50 metrov.

