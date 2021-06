Jasmina Maček 23. na svetovnem pokalu v Osijeku

Tomaž Blazinšek in Tadej Kostanjevec sta zadela po 114 glinastih golobov ter osvojila 57. oziroma 60. mesto, dvodnevno tekmo v slavonski prestolnici pa bo hitro pozabil evropski prvak iz leta 2018 Boštjan Maček.

Prekmurec je po obetavnem uvodu in 100-odsotnemu izkupičku v nadaljevanju močno popustil in zadel zanj skromnih 113 letečih tarč. Tekmo je končal na 62., Aleš Hozjan (110) pa na 74. mestu.

Maček, Vatovec in Kostanjevec so nastopili tudi na ekipni tekmi in s 344 zadetimi letečimi tarčami zasedli deseto mesto. V prvem delu ekipnega tekmovanja so bili najboljši Čehi (360).