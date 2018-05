Dolinarjeva in Trtnik v Laškem končala v četrtfinalu

V sklepnih bojih posamično je imela predstavnika tudi Slovenija. Andreja Dolinar je v četrtfinalu svoje tekmovalne skupine priznala premoč Britanki Susan Gilroy (1:3). Luka Trtnik je naprej v osmini finala opravil z Japoncem Masachiko Inoujem(3:0), v četrtfinalu pa je bil premočan zanj Egipčan Ahmed Sayed Mohamed (0:3), ki je v nadaljevanju izločil tudi paraolimpijskega prvaka Britanca Willa Bayleya.

"Z nastopi v posamični konkurenci sem zadovoljen in so zelo dobri. Vesel sem, ker sem prišel tako daleč. Danes sem začel dobro, v četrtfinalu pa je bil Egipčan prevelik zalogaj. Vse skupaj pa je dobra vzpodbuda za ekipno tekmovanje. Tam bom moči združil prav z Egipčanom, ki me je izločil. Po tihem računava na kolajno," napoveduje 20-letni Trtnik, ki je v Laškem prišel do dosežka kariere. Prvič mu je uspelo napredovati iz predtekmovanja, za nameček pa je prišel med osem najboljših.

"Tekma je bilo zelo težka, a je imela nasprotnica res dober dan. Z mislimi smo pri igri dvojic, kjer pa sva z Barbaro dobili zahtevno skupino s Srbijo in Nemčijo, slednja je naša priložnost. Bo pa treba najprej dobiti dvojice," je dejala Dolinarjeva.

Foto: Vid Ponikvar

V ekipnih obračunih ima Slovenija v ognju tri železa - Andreja Dolinar in Barbara Meglič, Primož Kancler in Bojan Lukežič ter Luka Trtnik, ki je združil moči z Egipčanom Ahmed Sayed Mohamedom. Dekleti sta izgubili prvo tekmo proti Srbiji (1:2), Trtnik pa proti Brazilcema (0:2). Tekmovanje se nadaljuje v petek, sklene pa v soboto.

V ženski konkurenci je za presenečenje poskrbela Britanka Susan Gilroy, ki je v polfinalu izločila Borislavo Perić Ranković, aktualno paralimpijsko prvakinjo. V finalu je Gilroyjeva po ogorčenem boju priznala premoč Nemki Sandri Mikolaschek.

V moški konkurenci je bilo nekaj več presenetljivih izidov v izločilnih bojih. V SM5 je zmagal Srb Mitar Palikuča, ki je že v polfinalu porazil Turka Alija Ozturka, v drugem polfinalu sta se pomerila Britanec Jack Hunter Spivey in Norvežan Tommy Urhaug, boljši je bil Skandinavec. V SM8 je slavil končno zmago 22-letni Ukrajinec Ivan Maj, kar je veliko presenečenje.

Prvaki so postali:

SF 1-2: Giada Rossi (Italija)

SF3: Anna-Carin Ahlquist (Švedska)

SF 4-5: Sandra Mikolaschek (Nemčija)

SF 6: Marina Jovčenko (Ukrajina)

SF 7: Kelly Van Zon (Nizozemska)

SF 8: Aida Dahlen (Norveška)

SF 9: Neslihan Kavas (Turčija)

SF 10: Bruna Costa Alexandre (Brazilija)

SF 11: Maria Krystyna Lysiak (Poljska)

SM 1: Endre Major (Madžarska)

SM 2: Rafal Czuper (Poljska)

SM 3: Thomas Schmidberger (Nemčija)

SM 4: Abdullah Ozturk (Turčija)

SM 5: Mitar Palikuča (Srbija)

SM 6: Peter Rosenmeier (Danska)

SM 7: Mikhajlo Popov (Ukrajina)

SM 8: Ivan Maj (Ukrajina)

SM 9: Juri Nozdrunov (Rusija)

SM 10: Denislav Stefanov Kodjabašev (Rusija)

SM 11: Peter Palos (Madžarska)