Divković svetovni vojaški podprvak

Patrik Divković je osvojil naslov svetovnega vojaškega prvaka. Foto: Peter Bolz/Taekwondo Data Patrik Divković se je izkazal že v polfinalu, ko je zmagal proti Kazahstancu Meiru Nurgazinu, zmagovalcu odprtega prvenstva Turčije iz predkoronskega leta leta 2019.

Prvo rundo je dobil s 6:1, druga pa se je končala 10:10, Divković pa jo je dobil, ker je zbral več udarcev v glavo.

V finalu je bil njegov nasprotnik Iranec Mehdi Abedini, drugouvrščeni z letošnjega odprtega prvenstva Bejruta. V prvi rundi sta se oba tekmeca odlično branila, Iranec pa je rudo dobil z 1:0. V drugi rundi je bil Abedini nato konkretnejši in slavil s 6:3.

"V finalu me v prvi rundi noge enostavno niso ubogale. V drugi rundi sem poskušal obrniti rezultat, a ni šlo. Razen utrujenosti je bilo vse ostalo v redu. Presenetilo pa me je, ko sem v dvorani zagledal Ruse, ki so se po dolgem času udeležili tekmovanja," je po tekmi povedal Divković.

