Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić na svetovnem pokalu v Macau niza uspešne predstave. Hrastničan je v osmini finala s 4:2 premagal An Jaehyuna iz Južne Koreje in se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale svetovnega pokala. Tam bo v petek njegov tekmec četrti igralec sveta Kitajec Liang Jingkun.

Na turnirju v Macau, kjer so zbrani najboljši igralci sveta, 26-letni Darko Jorgić niza dobre igre. Potem ko je v skupinskem delu tekmovanja premagal oba tekmeca, se je v osmini finala pomeril z 19. igralcem sveta, An Jaehyunom.

Oba dosedanja medsebojna dvoboja pred današnjim je dobil An, nazadnje pred dobrim mesecem dni v Chongqingu na Kitajskem, ko Slovencu ni prepustil niti niza.

V Macau pa je Jorgić v prvem nizu tekmecu prepustil le štiri točke, v drugem je vodil z 8:5 in imel tudi dve zaključni žogici, nato pa izkoristil četrto. Po nekaj slabši igri v tretjem nizu, ko je bil večinoma v podrejenem položaju, je v četrtem vajeti igre spet vzel v svoje roke.

Tudi do sredine petega niza je vodil Jorgić, ki je imel tudi že tri točke prednosti, 7:4, toda po preobratu je niz dobil 25-letni Južnokorejec, ki je v šestem nizu povedel z 1:0, to pa je bilo njegovo zadnje vodstvo na dvoboju. S štirimi zaporednimi točkami mu je Jorgić pobegnil na 4:1 ter tekmo zanesljivo dobil.

Vrhunska taktična igra

"Vedel sem, da moram jaz biti tisti, ki bo igral agresivno in da bom moral prevladovati, če ga bom želel premagati. To se je tudi zgodilo. Do zdaj me je obakrat brez večjih težav premagal s 3:0, zato mi je bilo popolnoma jasno, kako je treba igrati z njim. Vedel sem, da moram variirati, kar se tiče vračanja servisov, odigravanja svojih žog, da ga spravim v položaj, ko ne bo mogel zaključevati točk. V veliki meri sem bil v tem uspešen in mislim, da sem taktično igral vrhunsko," je bil v izjavi za krovno slovensko zvezo zadovoljen 26-letnik.

"Končno sem vesel tudi svoje igre, žogica je spet začela 'plesati', spet sem tisti stari Darko, ko igralci ne vedo, kam in kako bom odigraval," je še dejal.

V četrtfinalu se bo pomeril z Liang Jingkunom, ki je bil v osmini finala s 4:2 boljši od Japonca Shunsukeja Togamija.

"Vsekakor me čaka drugačna tekma kot danes. Pričakujem, da bodo Kitajci dobro analizirali mojo današnjo igro, ampak z njim lahko igram. Dvakrat sem ga že premagal, in če bom igral, kot znam, se lahko nadejam še enega dobrega rezultata. Že zdaj pa sem zadovoljen, da sem se prvič uvrstil v četrtfinale svetovnega pokala," je še povedal slovenski as.

