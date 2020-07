Danska odpovedala gostiteljstvo gimnastičnega svetovnega prvenstva

Pri FIG so izrazili obžalovanje in razočaranje, da se je Danska umaknila kot gostiteljica, izvršni odbor FIG pa bo v kratkem razpravljal o posledicah odločitve in razpisal nove pogoje za kandidaturo, so sporočili iz krovne mednarodne zveze.

Svetovna zveza je ob tem še sporočila, da je izvršni odbor, ki se je 7. julija sestal prek videokonference, zaradi koronavirusne pandemije prestavil 83. volilni kongres na oktober 2021.

Volilni kongres FIG bi moral biti po prvotnem načrtu od 23. do 25. oktobra v turški Antalyi, za eno od funkcij pri svetovni zvezi pa bi kandidiral tudi slovenski športni delavec Edi Kolar. Zdaj so vse kandidature nične, so sporočili pri FIG, in dodali, da bodo odprli nov kandidacijski postopek.

Pri FIG so še zapisali, da je ob tem zadržke glede preložitve kongresa izrazilo le šest od 148 članic mednarodne organizacije.

"Kongres je najpomembnejši dogodek demokratičnega življenja mednarodne zveze. V luči velike škode, ki jo je povzročila pandemija covida-19, moramo enostavno sprejeti, da položaj ni enak v vsaki od držav, zato ne smemo nobeni preprečiti ali ji odvzeti glasu na generalni skupščini zveze," je dejal predsednik FIG Morinari Watanabe.

Kot posledica preložitve kongresa bodo vsi izvoljeni uradniki FIG svoje funkcije obdržali do 31. decembra 2021, naslednji mandat pa bo trajal do 31. decembra 2024.