Četrti naslov za Jorgića, prvi za Stražarjevo

Stražarjeva je bila v finalu boljša od Sare Tokić (Letrika) s 4:0 (4, 6, 7, 9), pred tem pa je v polfinalu s 4:3 (2, -8, -4, 6, 6, -7, 2) ugnala Aleksandro Vovk (Krka). Stražarjeva in Vovkova sta ubranili naslov v ženskih dvojicah, tako kot tudi Jorgić in Hribar v moških dvojicah, v mešanih dvojicah pa sta do naslova prvič prišla Žiga Kristjan Žigon (Inter Diskont) in Tjaša Novak (Kajuh Slovan).

DP je minilo v odsotnosti Denija Kožula, ki zaradi klubskih obveznosti ni mogel braniti lanskega naslova državnega prvaka, in Bojana Tokića, ki že vse od svojega zadnjega naslova na Jesenicah leta 2015 ne igra na državnih prvenstvih.

Katarina Stražar je bila prvič najboljša v državi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jorgić iz tekme v tekmo boljši

"Vsak naslov državnega prvaka ima svojo draž in svojo ceno, zato se veselim vsakega posebej. Mislim, da sem iz tekme v tekmo igral bolje, zato se je morda res zdelo, kot da nisem imel nobenih težav. Zdaj se vračam v Nemčijo, saj bom moral izpustiti prvi turnir v Laškem, ker me s Saarbrücknom čaka prva tekma lige prvakov proti francoski ekipi Potoise Cergy, vsekakor pa upam, da bo na drugem turnirju moja forma prava in da bom na domačih tleh prikazal kakovostno igro. Vsekakor si želim priti do kakšnega odmevnega rezultata," je dejal 23-letni Jorgić.

Stražarjeva zadovoljna s predstavo

V svojem tretjem finalu je 19-letna Katarina Stražar le prišle do prvega naslova v DP v posamični konkurenci. "S svojo igro sem kar zadovoljna, čeprav vem, da sem sposobna odigrati dosti boljše. Imela sem vzpone in padce, tekma proti Aleksandri je bila težka, tudi ona je pokazala odlično igro, vendar sem se na koncu zbrala in odigrala dober zadnji niz. Me je presenetilo, da je Sara prišla do finala, čeprav je imela v zadnjem času za sabo nekaj uspešnih tekmovanj. Nisem je podcenjevala in sem se maksimalno potrudila. V finalu sem igrala res zbrano in jo premagala veliko lažje kot Aleksandro," je dejala Stražarjeva.