Čas in Krebs do obeh naslovov v dvojcih

Jaka Čas in Nik Krebs sta se veselila tesnih zmag v dvojcu in dvojnem dvojcu, obakrat pa sta tesno ugnala posadki Bleda.

Bled je gostil še drugi dan državnega prvenstva v veslanju. Izkazala sta se Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs, ki sta se veselila tesnih zmag v dvojcu in dvojnem dvojcu, obakrat pa sta tesno ugnala posadki Bleda.

V obračunu dvojcev brez krmarja sta za sekundo ugnala Alekseja Tratnika in Isaka Žveglja. Očitno pa sta privarčevala dovolj moči in v drugem delu programa ugnala še Miho Aljančiča in Aleša Jalna, udeleženca nedavnega evropskega prvenstva na Poljskem.

Tekmovalke so se pomerile v skifu, po pričakovanjih pa je prepričljivo zmagala tekmovalka izolskega Arga Nina Kostanjšek.

V vseh starostnih kategorijah so izstopali trije klubi. Z devetimi naslovi, skupno pa 21 odličji so bili najuspešnejši veslači izolskega Arga. Ekipi Dravskih elektrarn iz Maribora in Bleda sta osvojili po osem naslovov, skupaj pa obe ekipi po 24 kolajn.

Izidi, moški: - dvojec brez krmarja:

1. Dravske elektrarne MB (Čas, Krebs) 7:18,05,

2. Bled (Tratnik, Žvegelj) 7:19,09; - dvojni dvojec:

1. Dravske elektrarne MB (Čas, Krebs) 6:37,17,

2. Bled (Aljančič, Jalen) 6:39,35,

3. Bled 3 (Kravčuk, Vovk) 6:52,81; Izid, ženske: - enojec:

1. Nina Kostanjšek (Aro Izola) 8:05,91,

2. Lea Hren Strah (Ljubljanica) 8:16,23,

3. Nika Kozole (DE Maribor) 8:34,84;

