Brolihova na tatami zadnja med judoistkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu bo slovenske barve v kategoriji do 78 danes kot zadnja iz ženskega tabora zastopala Patricija Brolih. Glede na dosežke in sezono bo njena prva naloga, da zbere čim več točk za svetovno lestvico.

Prva tekmica 25-letne slovenske tekmovalke v Humo Areni v Taškentu bo Mongolka Erdenet Od Batbayar, ki prav tako ne sodi v ožji krog favoritinj za visoka mesta.

Napetost tudi pri Patriciji Brolih, ki je že vadila na prizorišču, počasi narašča: "Nič nevarnega. Občutki so dobri. Sicer pa se s to tekmico še nisem borila. Vem, da je levičarka, kar spremeni način borbe, a tukaj so vse tekmice dobre."

Nadaljevanje bo težje. Tam se bo srečala z boljšo iz dvoboja med 34-letno Kubanko Kaliemo Antomarchi, lani bronasto na SP v Budimpešti, in evropsko prvakinjo Nemko Alino Böhm.

V sredo bosta slovenske nastope v težki kategoriji med moškimi končala Vito Dragič in Enej Marinič.