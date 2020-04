Brez evropskega prvenstva so po atletih ostali še plavalci

Po tem, ko so brez letošnjega evropskega prvenstva, ki bi moralo biti v Parizu, ostali atleti in atletinje, se je zdaj to zgodilo še plavalcem in plavalkam. Madžarska plavalna zveza je v luči koronavirusne pandemije za letos odpovedala evropsko prvenstvo v plavanju v Budimpešti, ki je bilo sprva preloženo z maja na avgust.