Brady si bo vzel čas za razmislek

Tom Brady si bo po krajši upokojitvi letošnjega februarja tokrat vzel čas in temeljito premislil glede nadaljevanja kariere. Foto: Reuters

Zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady si bo po krajši upokojitvi letošnjega februarja tokrat vzel čas in temeljito premislil glede nadaljevanja kariere, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Podajalec Tampa Bay Buccaneers se pri 45 letih trenutno bori za nastop v končnici lige NFL.

Brady se je letos februarja že poslovil, a si nato po 40 dneh premislil in nadaljeval kariero v Tampi. V tej sezoni mu z Buccaneers ne gre najbolje. Čeprav ekipa vodi v svoji diviziji (NFC jug), ima trenutno negativno razmerje zmag in porazov 7-8.

Do konca sezone sta ostali še dve tekmi, z nedeljsko zmago proti Jacksonville Jaguars pa bi si Brady s svojimi soigralci zagotovil nastop v končnici.

Pogodba 45-letniku poteče po koncu sezone, zato ameriški mediji že ugibajo o nadaljevanju njegove kariere.

"Ko se bom naslednjič odločil za upokojitev, bo ta dokončna," je dejal za podcast Let's Go!.

"Konec prejšnje sezone sem spoznal, da moraš biti o upokojitvi resnično trdno prepričan. Vem, da so tudi drugi šli po tej poti, zato si bom vzel čas in o tem temeljito premislil," je še poudaril sedemkratni prvak lige NFL, šestkrat z New England Patriots, enkrat z Buccaneers.