"Veseli smo, da smo prek športa znova poenotili politiko in tudi rešili nekaj stvari iz preteklosti"

V nedelji bo ob 18. uri na Brdu pri Kranju 59. podelitev Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za šport. Navzoče bosta pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo odbora za podeljevanje nagrad bo podal predsednik in vrhunski alpinist Viktor Grošelj.

"Do razpisnega roka je na odbor za podelitev nagrad in priznanj za lansko leto prispelo 60 vlog za 50 nominirancev. Odbor se je izbora kot vselej lotil spoštljivo, strokovno in odgovorno, prvič pa smo imeli res možnost, da smo se osredotočili tudi na podelitve nagrad za življenjsko delo, kar je omogočila lanska sprememba zakonodaje," je na novinarski konferenci na sedežu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v Ljubljani povedal Grošelj.

Državni zbor je 18. oktobra z vsemi 86 glasovi navzočih poslancev potrdil predlogu dopolnitve zakona o Bloudkovih priznanjih. S spremembo se je odpravila dosedanja anomalija, po kateri najvišjega državnega priznanja niso dobili vsi prejemniki olimpijskih odličij.

Zato so se v vladi na pobudo odbora za Bloudkova priznanja odločili, da so v obstoječi zakon vnesli določilo, po katerem bo športnica ali športnik, ki dobi olimpijsko, paraolimpijsko, medaljo na olimpijadi gluhih in naglušnih ali medaljo na šahovski olimpijadi samodejno prejel tudi Bloudkovo nagrado.

"Na seznamu nagrajencev za nazaj je 37 športnikov, kar pomeni dobro polovico nagrade na leto v celotnem obdobju podeljevanja nagrad in to na drugi strani ni tako velika številka glede na velike uspehe slovenskega športa," pravi Viki Grošelj. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Podelili bomo nagrade za leto 2023, za obdobja pred tem pa na ločeni slovesnosti v tem letu"

"Delo odbora je bilo kljub temu zelo težko, saj si večina predlaganih zasluži priznanje, vendar bomo letos podelili štiri nagrade in deset plaket. V nedeljo, 11. februarja, bomo tako na Brdu podelili nagrade za leto 2023, za obdobja pred tem pa na ločeni slovesnosti v tem letu," je navedel Grošelj in dodal: "V noveli zakona je jasno zapisano tudi, da se športnicam in športnikom, prejemnikom vrhunskih dosežkov še pred sprejetjem zakona prav tako podeli Bloudkova nagrada ne glede na precejšnjo časovno oddaljenost.

Bloudkove nagrade na primer še niso dobili prvi dobitniki medalj z zimskih OI v samostojni Sloveniji in bronasti v Lillehammerju leta 1994 Jure Košir, Alenka Dovžan in Katja Koren Miklavec ter tudi judoistka Anamarija Velenšek in smučarska tekačica Vesna Fabjan.

Alenka Dovžan je med športniki, ki še niso prejeli Bloudkove nagrade. Foto: Matej Leskovšek

"Na seznamu nagrajencev za nazaj je 37 športnikov, kar pomeni dobro polovico nagrade na leto v celotnem obdobju podeljevanja nagrad in to na drugi strani ni tako velika številka glede na velike uspehe slovenskega športa. Veseli smo, da smo prek športa znova poenotili politiko in tudi rešili nekaj stvari iz preteklosti," je še ocenil Grošelj.

Bloudkova nagrada je najvišje državno priznanje, ki ga od leta 1965 podeljuje odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa. Nagrade so imenovane po velikem športnem delavcu in funkcionarju Stanku Bloudku. Edini dosedanji slovenski član Mednarodnega olimpijskega komiteja je bil v Idriji rojen 11. februarja 1890, torej prav na dan letošnje podelitve.

Poleg najvišjih Bloudkovih nagrad se podeljujejo tudi Bloudkove plakete. "Ta priznanja prinašajo tudi finančni dodatek, za nagrado v višini okrog 11.000 evrov. Športnik, nosilec Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek, pa je upravičen tudi do posebnega dodatka k pokojnini," je še dodal Grošelj.