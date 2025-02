Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, so v Cankarjevem domu v Ljubljani prejeli ekipa kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu. Avtomatično so jih za vrhunske mednarodne športne dosežke dobili Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič.

Po noveli zakona o Bloudkovih nagradah, ki jo je brez glasu proti lani sprejel državni zbor, je športnica ali športnik, ki osvoji olimpijsko, paralimpijsko medaljo, medaljo na olimpijadi gluhih in naglušnih ali medaljo na šahovski olimpijadi samodejno prejemnik Bloudkove nagrade. Ta je enkratna, zato je športna plezalka Janja Garnbret, ki jo je že prejela za leto 2018, letos ne bo dobila.

Podelili so še deset plaket, dobili so jih Maja Dolenc, Savo Strmole, Jane Jože Stvarnik, Manca Smrekar, Janez Mohorčič, Franci Koglot, Žiga Lin Hočevar, Luka Lenič, Roman Gradišek in Peter Sitar.

Foto: Boštjan Podlogar/STA Prejemnike Bloudkovih priznanj sta nagovorila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, poročilo pa je podal predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj.

"Letos mineva 60 let od prve podelitve Bloudkovih priznanj. Častitljiva okrogla obletnica daje najvišjim državnim priznanjem še dodaten pomen in žlahtnost. Poimenovana so po Stanku Bloudku, velikanu slovenskega športa med obema svetovnima vojnama in vse do njegove prezgodnje smrti leta 1959," je pojasnil Grošelj.

"Prejšnje leto je bilo ponovno leto novih izjemnih uspehov slovenskih športnikov in športnic na mednarodnih tekmovanjih, vključno z našimi junaki in junakinjami na olimpijskih in paralimpijskih igrah v Parizu. Ti dosežki nas spominjajo, da je šport res čedalje bolj tudi prostor enakih možnosti," pa je v nagovoru dejala Pirc Musar in poudarila, da je pomembno, da "vlagamo v razvoj športa na vseh ravneh - od osnovnih šol do vrhunskih tekmovanj".

"Naj bodo Bloudkova priznanja simbol te zaveze in hkrati opomin, da lahko le s skupnimi močmi ustvarjamo okolje, kjer bodo nove generacije imele priložnost razviti svoj talent in uresničiti svoje sanje ter nadaljevati pot uspehov, ki jo danes tlakujete vi. Naj bo vaša zgodba navdih za vse nas pri nadaljnjem skupnem ustvarjanju slovenskega športnega srca, saj tekmovalci, trenerji, drugo podporno osebje in navijači tvorimo čudovito celoto. Tako je bilo, tako je in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje," je dodala.

Finančna vrednost nagrade in plakete je enaka kot lani, nagrada prinaša 11.451 evrov in dodatek k pokojnini, plaketa pa 3817 evrov. Vodstvo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je zagotovilo dodatna finančna sredstva in s tem povečala proračun s 84.000 evrov na 118.327 evrov.