Biatlonci in hokejisti brez nog, smučarski tekači brez rok, svetlolasa hokejistka ... #navdih

Utrinki s paraolimpijskih iger v Pjongčangu

Paraolimpijske igre v Pjongčangu so se prevesile v drugo polovico, bliža pa se tudi drugi nastop edinega slovenskega tekmovalca na igrah, sedečega smučarja Jerneja Slivnika. Preverili smo, kakšno je paraolimpijsko vzdušje, izmerili navijaški utrip in se poglobili v fotogradivo.

Zimske paraolimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji so 12. zimske igre za športnike invalide. V desetih dneh se bo na tekmovališčih zvrstilo 570 udeležencev iz 48 držav, prireditelji bodo podelili 133 kompletov medalj.

Kitajski paraolimpijec Chenyang Wang med 20-kilometrsko preizkušnje v smučarskem teku. Foto: Reuters

Ruski smučar Sergey Aleksandrov tako kot njegovih 29 sodržavljanov nastopa pod paraolimpijsko zastavo. Foto: Reuters

Športniki se bodo pomerili v šestih panogah, in sicer alpskem smučanju, biatlonu, smučarskem teku, deskanju, hokeju in curlingu.

Športniki invalidi iz Severne Koreje, Gruzije in Kazahstana bodo na paraolimpijskih igrah nastopili prvič, medtem ko bo 30 ruskih športnikov tekmovalo pod zastavo mednarodnega paraolimijskega komiteja.

Slovenska zasedba je na tokratnih igrah številčno dokaj skromna, slovenske barve brani samo en tekmovalec, in sicer sedeči smučar Jernej Slivnik, ki z monoskijem nastopa v veleslalomu in slalomu. Veleslalomska preizkušnja je že za njim (po napaki je ostal brez uvrstitve), na slalomsko progo se bo podal v soboto.

Foto: Vid Ponikvar

Edini paraolimpijec pod slovensko zastavo olimpijske sanje sanjal že pri 13 letih



Zanimivo je, da smo Slivnika obiskali pred petimi leti in da je bil že takrat trdno odločen, da bo leta 2018 nastopil na paraolimpijskih igrah. Članek o njegovi zgodbi si lahko preberete s klikom na povezavo 13-letni paraplegik, ki sanja o nastopu na olimpijskih igrah.

Slivnika na prizorišču iger spremljajo njegov trener Roman Podlipnik, pomočnik Gal Jakič, vodja ekipe Roman Jakič in fizioterapevtka Manca Vida. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slivnika na prizorišču iger spremljajo trener Roman Podlipnik, njegov pomočnik Gal Jakič, vodja ekipe Roman Jakič in fizioterapevtka Manca Vida.

Kot nam je iz Pjongčanga sporočil Gal Jakič, tudi sam udeleženec paraolimpijskih iger, je zanimanje za ogled iger veliko. "Presenetljivo je, da so tribune na tekmah v alpskem smučanje zelo lepo zapolnjene. Med gledalci je veliko športnikov, ki nastopajo v drugih panogah, in njihovih spremljevalcev, medtem ko je med domačini večinoma opaziti zgolj prostovoljce, ki pridejo navijat, ko imajo prost dan," je povedal Jakič. Tudi slovenska ekipa je imela poseben obisk. Slivnika so prišli spodbujat slovenski prostovoljci na paraolimpijskih igrah, srečo pa mu je zaželela tudi študentka psihologije iz Slovenije, ki je bila na poti v Seul.

Prodanih že skoraj 90 odstotkov vstopnic za navijače



Prireditelji so s prodajo vstopnic zelo zadovoljni. Že v torek so namreč presegli mejo 320 tisoč prodanih vstopnic, kar je po poročanju STA največ na dozdajšnjih izvedbah zimskih paraolimpijskih iger. V Sočiju so leta 2014 prodali 316.200 vstopnic, letošnja prodaja pa je kar dvakrat višja od tiste na igrah pred 12 leti v Torinu. V Pjongčangu so prodali že 90 odstotkov vseh vstopnic, namenjenih navijačem.

Tri generacije družine Jakič. Foto: Vid Ponikvar

Jakič, ki se je udeležil paraolimpijskih iger v Vancouvru leta 2010 in štiri leta pozneje v Sočiju, pravi, da je dostopnost objektov v Pjongčangu zadovoljiva. "Menda je bilo kar precej dela, da so objekte, zgrajene za olimpijce, prilagodili paraolimpijicem, bilo pa je tudi nekaj težav z avtobusnimi prevozi, a so se organizatorji v zadnjih dneh prilagodili povečanemu številu tekmovalcev na vozičkih. Avtobusi se ob konicah hitro napolnijo, vsi hitimo na trening, tega pa očitno niso pričakovali. Sicer pa so organizatorji in prostovoljci izredno prijazni in radi ustrežejo, s tem pa povsem izničijo morebitne primanjkljaje, ki se včasih dogajajo na organizacijski ravni."

Foto: Vid Ponikvar

V slovenski ekipi vlada pozitivno vzdušje. "Jernej je dokazal, da ne čuti nobenega strahu ne pred progo ne pred igrami. Nič nas ne skrbi. Glede na to, da mu je bil slalom v preteklosti bolj pisan na kožo, v soboto pričakujemo dober nastop. Jernej pravi, da bo napadal tako kot na veleslalomu, vsi pa se že veselimo sobotne tekme."

UTRINKI S PARAOLIMPIJSKIH PRIZORIŠČ

Andrea Macri Knut in Andre Nordstoga med italijansko-norveškim hokejskim obračunom. Foto: Reuters

Korejec Sin Eui Hyun in Madžar Dzmitry Loban na 15-kilometrski preizkušnji v sedečem smučarskem teku. Foto: Reuters

Američanka Melanie Schwartz med smukaško preizkušnjo. Foto: Getty Images

Korejec Sin Eui Hyun med tekmo v smučarskem teku na 15 kilometrov. Foto: Reuters

Hokejisti Kanade in Koreje so se pomerili v polfinalu. Foto: Getty Images

Nemka Andrea Rothfuss proslavlja naslov paraolimpijske podprvakinje v veleslalomu. Foto: Getty Images Temperature so v času paraolimpijskih iger najmanj 15 stopinj višje kot v času olimpijskih iger. To dokazuje tudi fotografija, ki prikazuje Kanadčana Marka Arendza med šprintersko preizkušnjo v smučarskem teku. Foto: Getty Images

Na paraolimpijskem sporedu je tudi curling na invalidskih vozičkih. Foto: Reuters