Belgijka končala svoje trpljenje z evtanazijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijka Marieke Vervoort je v Riu 2016 in Londonu 2012 skupaj osvojila štiri medalje v vozičku na atletskih stezah. Kot je povedala po igrah v Braziliji, jo je vsa leta šport držal pri življenju.

"Še vedno uživam. Ko bo prišel pravi trenutek, ko bo več slabih dni kot dobrih, takrat bom imela pripravljene papirje za evtanazijo," je povedala na novinarski konferenci v Riu, kjer je osvojila dve olimpijski medalji.

V objemu z belgijsko kraljico Matildo. Foto: Reuters

Vervoortovi so pri 14 letih odkrili degenerativno bolezen, ki ji je povzročala hude bolečino, paralizo nog, spala pa je le stežka. Preizkušala se je v košarki, plavanju, triatlonu in atletiki v vozičkih.

V Londonu 2012 je zmagala na 100 metrov in osvojila srebro na 200 metrov, v Riu 2016 pa je bila druga na 400 metrov in tretja na 100 metrov. Po igrah v Braziliji je razkrila še, da se ji je pokvaril vid in da trpi za epileptičnimi napadi, zato se je poslovila od športnih tekmovanj.

Foto: Reuters

"Uživala bom vsak trenutek v življenju in več energije vložila v družino in prijatelje, brez katerih ne bi mogla nastopati v vrhunskem športu," je dejala takrat.