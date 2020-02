Belakova še v igri, Bertoncelj si je že zaprl vrata na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg Belakove, Ljubljančanka se bo v petek predstavila še v kvalifikacijah na gredi, si je finale preskoka z osmo oceno (13,733 točke) pritelovadila tudi Tjaša Kysselef, medtem ko je bila Lucija Hribar na dvovišinski bradlji 12. z oceno 11,966.

Najboljšo oceno preskoka ima po pričakovanjih gimnastična zvezdnica Jade Carey, z ameriško ekipo svetovna prvakinja z zadnjega prvenstva jeseni v Stuttgartu, ter svetovna podprvakinja na preskoku 2017 in 2019, ki je prejela povprečje 15,049 točke.

In če so telovadke danes dobro opravile svojo nalogo, pa se je zalomilo izkušenemu Bertonclju, ki si je po ponesrečenem nastopu že zaprl tudi vrata za pot v olimpijski Tokio.

Bertoncelj je svojo sestavo z izhodiščno vrednostjo 15,700 točke opravil solidno, a s preveč očitnimi manjšimi napakami, tako da je z oceno 13,733 točke ostal zunaj finala najboljše osmerice na desetem mestu.

"Seveda, Saševa ocena je povsem korektna, nimamo se kaj pritoževati. Vajo je opravil brez večjih napak, ni bila idealna, a te manjše napake so ga stale finala," je iz Melbourna sporočil selektor moške vrste Sebastijan Piletič, ki je dodal, da je s tem tudi konec upov na olimpijski nastop.

"Škoda. Že samo, če bi seskok naredil, kot zna, bi bil danes v kvalifikacijah nekje med tretjim in petim mestom," je dejal Piletič in dodal: "Sašo je res trdo treniral, zelo je garal in vso svojo energijo je usmeril v te kvalifikacije. Poskusili smo, dali vse od sebe, a se ni izšlo."

Zdaj Bertonclja marca čakata še dve kvalifikacijski tekmi za OI, v Dohi in Bakuju, a možnosti za olimpijski nastop nima več. Glavni vrhunec sezone zanj bo tako v olimpijskem letu, ko ni svetovnega prvenstva ali evropskih iger, spomladansko evropsko prvenstvo, ki bo za moške od 27. do 31. maja v Bakuju.

V Melbournu v petek čakajo kvalifikacije še Belakovo na gredi, Kysselefovo na gredi in parterju ter Hribarjevo na parterju.