Avstralski baseballisti ostali brez OI

Avstralska zveza za baseball je sprejela težko odločitev, da se odpove kvalifikacijam za olimpijski turnir v Tokiu ta mesec v Mehiki. S to odločitvijo, ki je posledica "nepremostljivih izzivov pandemije", so avstralski baseballisti ostali brez nastopa na igrah Tokio 2020.

Kvalifikacijski turnir je na sporedu od 22. do 26. junija in ga je mednarodna zveza zaradi nenadnega povečanja števila okužb v Tajvanu tik pred zdajci prestavila v Mehiko.

Sprememba lokacije pa je avstralski zvezi s seboj prinesla toliko težav, da se je bila prisiljena odpovedati olimpijskim sanjam, poroča francoska agencija AFP.

"Udeležba na olimpijskih kvalifikacijah v covidnem svetu je ves čas predstavljala velik izziv. Načrtovanje obiska Tajvana je bilo dolgotrajno in usklajeno z vladnimi določili. S tako pozno spremembo datumov in zlasti lokacije pa so nam zavezali roke," je v izjavi za javnost dejal vodja avstralskega baseballa Glenn Williams.

Williams, ki je z avstralsko reprezentanco na olimpijskih igrah 2004 v Atenah osvojil srebrno kolajno je kot ključne izzive izpostavil zagotavljanje varnosti športnikov, karantenske zahteve in težave z letalskimi povezavami.

Tudi Tajvan in Kitajska sta se odpovedala kvalifikacijam, tako da se bodo za olimpijski turnir pomerile le reprezentance Venezuele, Dominikanske republike in Nizozemske, je še dejal Williams.