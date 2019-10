Anja Štangar zmagala v Talinu

Judoistka Anja Štangar je na tekmi svetovnega pokala v Tallinu v kategoriji do 52 kg stopila na najvišjo stopničko in potrdila dokončno vrnitev med najboljše, potem ko je skoraj celo leto tekmovanj izpustila zaradi poškodbe kolena.

Bron sta v estonski prestolnici osvojila Matjaž Trbovc v kategoriji do 60 kg in Martin Hojak v 13 kilogramov težji.

Štangarjeva je bila v uvodnem krogu prosta, potem pa predčasno premagala Španko Lauro Bajo, v četrtfinalu Belorusinjo Alesjo Mlečko, v polfinalu Nemko Nathalie Rouviere in v finalu še Finko Pihlo Salonen.

Slovenski uspeh sta z bronoma dopolnila Matjaž Trbovc in Martin Hojak. Že po prvem nastopu pa so blazine zapustili David Štarkel (do 60 kg), Aljaž Gostenčnik, Janez Vidmar (oba do 81 kg) in Rok Pogorevc (do 100 kg).

