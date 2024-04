Anja Osterman in Jošt Zakrajšek v dodatne olimpijske kvalifikacije

Sprinterji na mirnih vodah so v soboto v Zagrebu nastopili na Memorialu Matije Ljubeka, tekmovanju, ki je štelo tudi za izbirno za sestavo slovenske reprezentance. Možnost nastopa v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu sta si priborila Anja Osterman na 500 metrov in Jošt Zakrajšek na 1000 metrov. V konkurenci kajakašic na 500 metrov je bila najvišje uvrščena Ostermanova, ki je v finalu tekme zasedla tretje mesto in se z najboljšim slovenskim dosežkom finala na 500 metrov uvrstila v dodatne olimpijske kvalifikacije.

Vozovnice za Pariz se bodo delile v prvi polovici maja v Szegedu. Špela Ponomarenko Janić je bila četrta, imela je slabih osem desetink slabši čas od Ostermanove.

"Čez zimo sem res dobro delala, ampak občutki pred tekmo so vedno negotovi, ne veš, kaj bo. Sploh ker v lanskem letu zaradi nosečnosti nisem tekmovala. Zadnjih sto metrov je bila bitka za življenje. Ampak uspelo mi je. Zmagala sem na slovenski izbirni tekmi, kar pomeni vozovnico za nastop v dodatnih kvalifikacijah za OI. Zelo sem vesela, da mi je to uspelo," je za Kajakaško zvezo Slovenije dejala Anja Osterman. To je prvo tekmovanje, na katerem je nastopila po enoletnem premoru zaradi nosečnosti.

Na 200-metrski razdalji je bila od Slovenk najhitrejša Ponomarenko Janić. V cilju je imela 52 stotink sekunde prednosti pred Osterman, medtem ko je na tretje mesto priveslala Mia Medved.

Medvedova je zmagala na slovenski izbirni tekmi na 1000 metrov, kjer je bila boljša od Ane Šteblaj. Medved je v finalu kilometrske tekme osvojila drugo mesto, Šteblaj je bila tretja.

40-letni Jošt Zakrajšek si želi uresničiti še neuresničene sanje, uvrstiti se na olimpijske igre. Foto: Jan Šmit

V finalu kajakašev na 1000 metrov sta se za prvo mesto in možnost nastopa v dodatnih olimpijskih kvalifikacijah v Szegedu pomerila Jošt Zakrajšek in Simon Oven. Še nekaj deset metrov pred ciljem je bil v nekoliko boljšem položaju Oven, nato pa je Zakrajšek pospešil v zadnjih metrih in bil v cilju 53 stotink pred Ovnom. Nekdanji divjevodaš je pri 40 letih med starejšimi tekmovalci v karavani sprinterjev na mirnih vodah.

"OI so eden izmed velikih ciljev v moji karieri, ki še ni izpolnjen. Treba pa je biti realen. Fantje zadaj so mladi in zelo hitri, jaz pa sem tudi hiter. Za pridobitev enega izmed teh dveh mest potrebujem nekoliko sreče in pozicijo z dobrim vetrom. V tem primeru verjamem, da sem lahko konkurenčen. Pred nekaj tedni sem se pogovarjal z Iztokom Čopom in mu rekel, da mi je težko nehati, saj res uživam. Rekel je, da je tudi on na koncu užival. Morda zato, ker veš, da se približuje konec kariere. Letos grem z užitkom na vsako tekmo, nimam stresa. Če letos prehitim nekoga, je zmaga zame, in drugi lahko rečejo, kaj me je ta 'ata' prehitel," je dejal Zakrajšek.

Preizkušnjo kajakašev članov na 500 metrov je dobil Matevž Manfreda, ki je za 26 stotink prehitel Anžeta Urankarja, Rok Šmit pa je z zaostankom sekunde in 86 stotink osvojil tretje mesto.

Ob koncu so kajakaši tekmovali še na izbirni tekmi na 200 metrov. Na tej razdalji je bil najboljši Anže Urankar.