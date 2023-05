Andreja Leški se bo borila za tretje mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna podprvakinja Andreja Leški je bila v Linzu v uvodnem krogu prosta, nato pa se je izjemno namučila za zmago proti Španki Sari Padilli Guerrero, ki je bila sicer sila nenevarna, s taktičnimi polnapadi pa je skušala tekmovalki Bežigrada izsili tri kazni in bila pri tem dvakrat uspešna. Po štirih minutah in pol podaljška se je veselila Slovenka.

Slabše se je izšlo v boju z Japonko Seiko Watanabe. V enakovredni borbi je Japonka v drugem delu izkoristila nepazljivost slovenske šampionke in z atraktivnim metom je predčasno dobila dvoboj. Pozenje se je Japonka prebila vse do finala. Napet je bil tudi repasaž s Čehinjo Renato Zachovo. Andreja je ves čas prevladovala v borbi, vsaj dvakrat pa je bila v protinapadu zelo nevarna tudi Čehinja, ki je priložnost iskala v presenečenju. Tudi ta borba je šla v podaljšek. Po dveh minutah in pol dodatnega dela ga je Slovenka dobila z atraktivnim metom.

Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg prav tako preskočil uvodni krog, nato pa s končnim prijemom predčasno dobil dvoboj z Diogom Cesarjem iz Gvineje Bisao. V naslednji borbi pa mu je z dvema uspešnima mestoma preboj med osmerico preprečil kosovski reprezentant Akil Gjakova.

V kategoriji do 70 kilogramov je bila za Anko Pogačnik v drugem krogu premočna reprezentantka Kosova Loriana Kuka, sicer že nosilka kolajn s SP in EP. Juša Meciloška je v prvi borbi kategorije do 81 kg ugnal Izraelec Iftach Badash.

Že v četrtek je zmago v Linzu v kategoriji do 48 kg dosegla Maruša Štangar.