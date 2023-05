Andreja Leški v nehvaležni vlogi favoritinje, štajerski orjak v šali sporoča: Saj imam še štiri prste

Judoisti sezono 2023 ta teden od četrtka do sobote nadaljujejo na veliki nagradi v avstrijskem Linzu. Med enajsterico Slovencev je za tekmo prijavljena tudi Andreja Leški, ki je pred 14 dnevi v Dohi v kategoriji do 63 kg osvojila srebro na svetovnem prvenstvu.

Naloga za tekmovalko Bežigrada ne bo lahka, saj na tekmi ne bo svetovne prvakinje Francozinje Clarisse Agbegnenou, s čimer je Slovenka potisnjena v vlogo prve favoritinje, pravega časa za pripravo na tekmo pa ni bilo. "Po kolajni na svetovnem prvenstvu sem imela veliko obveznosti. Tudi zelo prijetnih. Časa za trening zaradi vsega tega pa ni bilo toliko, kot bi si želela," je pred odhodom v Avstrijo povedala svetovna podprvakinja Andreja Leški.

Skrbi ji dela tudi novi kimono, saj se z Linzom začenja obdobje spremenjene opreme. Po novem ima kimono daljši zgornji del, da bi ga tekmovalci čim manjkrat potegnili izza pasu. "Na to se je treba privaditi. Predvsem je za vsakega tekmovalca pomembno, kako se počuti. Kimoni so zdaj večji in če imaš občutek, da ti je prevelik, ti to seveda med tekmo moti fokus."

Pa tudi vloga favoritinje na tekmi je nehvaležna. "Tekma bo kakovostna, na visokem nivoju. Sama pa vem, da bo pristop tekmovalk zdaj še bolj zagrizen. Predvsem za mlajše so nosilci kolajn vedno velik izziv. Ampak na koncu koncev je vsaka tekmica le tekmica."

Na delu 11 Slovencev, Dragić z opornico

Vito Dragić lovi točke za svetovno in olimpijsko lestvico. Foto: Sportida Med skoraj 500 tekmovalci iz 75 držav bo nastopilo kar 11 Slovencev. Med dekleti še Matuša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) ter Patricija Brolih in Metka Lobnik (obe do 78 kg). V moški konkurenci so prijavljeni David Štarkel (do 60 kg), Juš Mecilošek, Martin Hojak (oba do 73 kg) ter Enej Marinič in Vito Dragić (nad 100 kg).

Preseneča nastop Vita Dragića, ki si je na svetovnem prvenstvu pred 14 dnevi zlomil dlančnico in izpahnil palec, vseeno pa gre z opornico v lov na nove točke za svetovno in olimpijsko lestvico. "Saj imam še štiri prste," je v smehu komentiral orjak iz Slovenske Bistrice. V ozadju nastopa pa je prav lov na nove točke za nastop v Parizu 2024. Prav v tem času se zaključuje prvo obdobje kvalifikacij za OI in svoj zbir bo skušal še malo izboljšati.