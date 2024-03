Bagnaia v lov na tretji naslov, Marquez po dolgih letih v drugi ekipi

V prejšnji sezoni je bila glavnina pozornosti usmerjena v dva Ducatijeva voznika. Poleg Bagnaie, ki sedi na tovarniškem stroju, je bil v ospredju tudi Jorge Martin. Ta je bil na poltovarniškem dirkalniku ekipe Pramac dolgo povsem enakovreden v boju za lovoriko, a je klonil v odločilnem delu sezone. Zadnje teoretične možnosti je zapravil v Valencii, ko je končal v pesku. Bagnaia je zbral 467 točk, Martin 428, tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi s še enim Ducatijem iz ekipe VR46.

A že takrat je bilo jasno, da bo v sezoni 2024 še precej bolj zanimivo. Marquez, nekoč skorajda sopomenka za Hondo, je že med zanj (še eno) slabo sezono napovedal, da bo pozimi Japonce zapustil. Sprejel je nov izziv in se preselil k Ducatiju, v ekipo Gresini, kjer je že bil njegov mlajši brat Alex.

Marc Marquezje sprejel nov izziv in se preselil k Ducatiju Foto: Guliverimage

Kar nekaj rošad

Ta sprememba je sprožila kar nekaj rošad na sceni motoGP. Zadnji košček sestavljanke je postavil Italijan Fabio Di Giannantonio, ki bo letos vozil za VR46. Največji skok je sicer naredil njegov rojak Luca Marini, ki se je iz poltovarniške Ducatijeve zasedbe preselil k tovarniški ekipi Honde.

V prihajajoči sezoni 2024 je tako v tovarniških ekipah naslednja zasedba: dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju, Španca Aleix Espargaro in Maverick Vinales prav tako nadaljujeta sodelovanje z Aprilio, nespremenjena je tudi zasedba KTM z Avstralcem Jackom Millerjem in Južnoafričanom Bradom Binderjem.

Pri Yamahi bo ob dosedanjem članu Francozu Fabiu Quartararoju novinec Španec Alex Rins, doslej član ekipe Honda LCR. Pri tovarniški Hondi pa bo po slovesu Marqueza po 11 letih drugi član ekipe ob Špancu Joanu Miru Marini.

Pri poltovarniških ekipah je največja sprememba pri Gresini Ducatiju, kjer se je Marc Marquez pridružil mlajšemu bratu Alexu. Z Ducatijem VR46 ostaja Italijan Marco Bezzecchi, novinec je Di Giannantonio. Pri ekipi Pramac Ducati, v kateri je ostal drugi v seštevku sezone Martin, pa bo zdaj še nekoč Yamahin Italijan Franco Morbidelli.

Pri Hondi LCR je novinec Francoz Johann Zarco (doslej Pramac Ducati), ostal je Japonec Takaaki Nakagami. Moštvo GasGas Tech3 ima ob dosedanjem dirkaču Špancu Augustu Fernandezu še novinca, njegovega rojaka, aktualnega svetovnega prvaka razreda moto2 Pedra Acosto. Slednji je edini pravi novinec med karavano motoGP, je pa na sceni še nova ekipa.

Ameriško moštvo Trackhouse Racing sodeluje z Aprilio, za novo poltovarniško ekipo pa bosta vozila izkušena Portugalec Miguel Oliveira in Španec Raul Fernandez. Trackhouse je v karavani zamenjal dosedanjo podružnično ekipo Aprilie RNF, ki ni dobila dovoljenja vodstva tekmovanja za nadaljevanje sodelovanja, a sta njena dirkača preprosto prestopila v novo zasedbo. Za Američane, ki imajo sicer veliko izkušenj v priljubljeni ameriški avtomobilistični seriji Nascar, je to prva tekmovalna izkušnja z motocikli na tako visoki ravni.

"Počutim se odlično na motorju. Pri vzdržljivosti in stalnosti smo že pri 80 odstotkih." Foto: Guliverimage

Sezona se bo končala šele novembra

Bagnaia bo v sezoni, v kateri bodo praznovali 75-letnico dirkanja na najvišji ravni z najmočnejšimi motorji, lovil tretji zaporedni naslov. Od leta 1949, ko se je vse skupaj začelo na otoku Man, se je seveda spremenilo ogromno, predvsem pa se je sezona podaljšala. V prvi sezoni je za naslov štelo šest dirk, letos jih bo na sporedu 21. Končala se bo šele novembra v Valencii.

Italijan bo lahko v lov krenil povsem sproščeno. Nekaj dni pred začetkom sezone je podaljšal pogodbo še za dve leti. "Pecco je za nas idealen dirkač. Naše vrednote predstavlja v najboljši meri: slog, eleganca, sposobnosti. Ni samo hiter in odločen na stezi, izstopa tudi z obnašanjem ob njej," je svojega prvega voznika opisal vodja ekipe Claudio Domenicali.

Delodajalcem se je 27-letni Torinčan oddolžil že z dobrimi testiranji, postavil je nova rekorda stez v Maleziji in Katarju. "Počutim se odlično na motorju. Pri vzdržljivosti in stalnosti smo že pri 80 odstotkih. V Katar gremo v dobri formi," je bil optimističen tudi dvakratni prvak. Če bo to tretjič zaporedoma, se bo pridružil le deveterici dirkačev, ki jim je doslej to že uspelo.

A tudi Martin je dobro opravil zimske priprave in je pripravljen, da spet izzove prvaka. "Motocikel je odličen, v pripravah sem se lahko vozil zelo agresivno, upam, da bo šlo tako tudi na dirkah. Ali lahko postanem prvak? Seveda," je samozavesten Martin.

Medtem ko sta Bagnaia in Martin samo obrnila novo stran v karieri, je za Marqueza vse novo. A cilj je zanj povsem jasen. "Rad bi se spet počutil dobro na motociklu. Komaj čakam, počutim se kot otrok z novo igračo. Dve leti že čakam na zmago," je dejal Marquez.