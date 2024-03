Svetovni prvak podaljšal zvestobo Ducatiju

Italijanski motociklistični zvezdnik Francesco Bagnaia je podpisal novo pogodbo z Ducatijem, je sporočilo vodstvo tekmovanja motoGP. Dvakratni zaporedni svetovni prvak bo pri Ducatiju ostal najmanj do konca sezone 2026.

"V veselje mi bo še naprej tekmovati za ekipo Ducatija," je v izjavi za spletno stran motoGP dejal Bagnaia.

Sedemindvajsetletnik iz Torina je osvojil zadnja dva naslova svetovnega prvaka in bo tudi prihajajočo sezono, ki se bo začela ta konec tedna, začel kot prvi favorit.

"Nositi te barve je zame posebna čast. Z ekipo smo doslej že ustvarili velike stvari. Dali bomo vse od sebe, da še naprej nizamo uspehe. Komaj čakam na prvo dirko v Katarju," je še dodal Italijan.

Bagnaia je v sezoni 2022 postal sploh prvi Italijan z naslovom svetovnega prvaka v kraljevskem razredu na italijanskem motociklu. Pred tem je naslov prvaka z rdečimi osvojil Avstralec Casey Stoner (2007).

V lanski sezoni je Bagnaia zabeležil 15 uvrstitev na zmagovalni oder, skupno pa je v razredu motoGP na 86 dirkah zbral 18 zmag in 35 stopničk. Na najboljšem startnem položaju je dirko začel 18-krat. Naslov svetovnega prvaka je osvojil tudi v razredu moto2 (2018).

"Je dvakratni svetovni prvak in na motorju si zasluži nositi številko 1. Ob vseh uspehih dokazuje, da deluje v popolni harmoniji z motorjem in ekipo. Zato je logična odločitev, da z njim spišemo novo poglavje in dosegamo velike rezultate," je ob podaljšanju pogodbe dejal prvi mož Ducatijeve ekipe Luigi Dall'Igna.