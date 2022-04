Zaradi nesreče odpovedana deveta HP na reliju po Hrvaški

Solberg je bil pred nesrečo na petem mestu, dobri dve minuti in pol za vodilnim Fincem Kallejeem Rovanpero (Toyota).

Pred začetkom dneva je bil po osmih HP na drugem mestu Belgijec Thierry Neuville, ki pa je bil naknadno kaznovan. Kot poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina, je v petek pozno popoldne med HP prekoračil dovoljeno hitrost na cesti in zaradi kršenja prometnih predpisov dobil minuto pribitka. S tem je nazadoval na četrto mesto.

Unfortunately this morning didn't go to plan... 😔 On the first stage of the day we lost the rear on a muddy left-turn over crest and went off the road, and the hot exhaust caused a fire in the back of the car. pic.twitter.com/zcpC5ZgNdW