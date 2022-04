Elita relija na Hrvaškem v dežju in megli s številnimi nesrečami #video

Dež in megla. Moker in spolzek asfalt. Nizke temperature in hladne pnevmatike. Tako vrtenj, nesreč in predrtih pnevmatik prvi dan relija Hrvaška, tretje preizkušnje svetovnega prvenstva, ni manjkalo.

To je tretja dirka letošnjega svetovnega prvenstva v reliju, potem ko je prvo v Monte Carlu dobil upokojeni Sebastien Loeb (M-Sport Ford), drugo na Švedskem pa Kale Rovanperä (Toyota), ki s 46 točkami tudi vodi v skupnem seštevku. Vodi pa tudi po osmih od 20-ih hitrostnih preizkušenj relija Hrvaška. Ta drugič šteje za točke svetovnega prvenstva in je že v petek ob hrvaške ceste privabil več 10 tisoč ljubiteljev dirkanja.

V četrtek še sonce, v petek na cestah v okolici Zagreba megla in dež. Thierry Neuville je trenutno drugi. Foto: Red Bull Content Pool Komaj enaindvajsetletni Rovanperä je dobil šest hitrostnih preizkušenj in je v odličnem položaju, da si zagotovi četrto zmago v svetovnem prvenstvu. Ima minuto in štiri sekunde prednosti pred Thierryjem Neuvilleom (Hyundai). "Zahteven prvi dan, na koncu je bilo še bolj megleno kot zjutraj. Skušal sem le držati pravi ritem, se izogibati napakam, tvegal pa vseeno nisem preveč. Zdi se, da je bil to pravi pristop," je dogajanje opisal mladi Finec. Tretji je po prvem dnevu svetovni prvak iz leta 2019, Estonec Ott Tänak (Hyundai). Za vodilnim zaostaja minuto in 23 sekund, potem ko je na zadnjem brzincu izgubil precej časa po predrti gumi ter težavah s hibridnim pogonom.

Na seznamu prijavljenih na reliju Hrvaška v okolici Zagreba je 66 dirkačev, tudi dva Slovenca, Aljoša Novak (Škoda Fabia rally2) ter Darko Peljhan (Škoda Fabia R5). Prvega dne vsi vozniki še niso zaključili, tako da njuna uvrstitev še ni znana. Tudi sicer je na reliju precejšen slovenski pridih zaradi številnih funkcionarjev in gledalcev.

Reli Hrvaška WRC (8/20):



1. Kalle Rovanperä (Fin/Toyota)

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) +1:04,0

3. Ott Tänak (Est/Hyundai) +1:23,3

4. Craig Breen (Irs/Ford) +1:35,2

5. Oliver Solberg (Šve/VBr/Hyundai) +2:38,5

6. Elfyn Evans (VBr/Toyota) +2:49,1