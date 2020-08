Žagar na prvi dirki sezone deveti, prva zmaga Laguti

Žagar, ki si je pred dnevi v hrvaškem Goričanu v kvalifikacijah za sezono 2021 z zmago že zagotovil nastopanje med elito tudi naslednje leto, je danes v petih vožnjah osvojil skupno šest točk, kar pa ni bilo dovolj za osmerico in polfinale, ki ga je zgrešil za eno točko.

Slovenski prvak je prvič nastopil v drugi vožnji in uprizoril tesen dvoboj z Dancem Leonom Madsnom, ki pa ga je nazadnje izgubil in iztržil prvi točki. Slabše mu je šlo v sedmi vožnji, ko je bil njegov tekmec tudi poznejši zmagovalec Laguta, Žagar pa je ostal brez točk.

V 12. in 13. vožnji je bil slovenski udeleženec elitnega tekmovanja obakrat tretji, tako da je moral v svoji zadnji vožnji iti na zmago, če je želel še poseči v boj za polfinale.

Ta 18. vožnja se je začela s padcem in prekinitvijo, ko je Šved Fredrik Lindgren zadel branilca lanskega naslova domačina Bartosza Zmarzlika in padel, Žagar in Britanec Tai Woffinden pa sta se mu komajda izognila. V ponovljenem startu Šveda zaradi izključitve ni bilo, a Žagar je bil na koncu drugi za svetovnim prvakom in pred Woffindonom, kar pa je bilo vseeno premalo. Obstal je na devetem mestu, za prvi boj za stopničke v sezoni mu je tako zmanjkala le točka.

Foto: Speedway grand prix

V prvem polfinalu je nato danes zelo razpoloženi Laguta spet zmagal, finale si je priboril še Woffinden. Iz drugega polfinala pa sta napredovala Janowski in Lindgren.

Tudi zadnja vožnja večera pa je nato pripadla Rusu, ki tekmecem ni dopustil nobene možnosti, lahko so se borili le za drugo in tretje mesto. Drugi je bil na koncu Janowski, tretji Lindgren, brez stopničk je ostal Woffinden. Svetovni prvak Zmarzlik je sezono začel s šestim mestom.

"Zelo vesel sem, steza je bila odlična, moj motor pa zelo hiter. Prva zmaga, presrečen sem, hvala vsem v ekipi," je po zmagi dejal sveži zmagovalec elitne serije.

