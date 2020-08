Nora dirka v Silverstonu: vse je kazalo na dvojno zmago Mercedesa, nato pa ...

Dva kroga pred koncem četrte dirke sezone se je v težavah znašel drugouvrščeni Bottas, na njegovem dirkalniku se je predrla sprednja leva guma in Finec je moral na nenačrtovan postanek v bokse. S stopničk je zdrsnil na 11. mesto, na oder za zmagovalce pa je na račun Finčeve smole prišel Monačan Charles Leclerc.

Valtteri Bottas je po težavah z gumo z drugega mesta zdrsnil na enajsto. Foto: Reuters

Hamiltonu srce padlo v hlače

Prav v zadnjem krogu se je v enakem položaju kot njegov moštveni kolega znašel še vodilni Lewis Hamilton, le da je Anglež kljub predrti pnevmatiki še uspel po treh kolesih prečkati ciljno črto, prednosti pred zasledovalci pa je imel dovolj, da se je veselil 87. zmage v formule ena.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! 😮 🏆#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

"Ko je spustila pnevmatika, mi je srce padlo v hlače. Samo molil sem, da mi uspe priti do cilja, proti koncu pa sem bil povsem umirjen, saj sem imel informacije o Maxovem zaostanku," si je ob novi zmagi oddahnil šestkratni svetovni prvak in v smehu dodal: "Vsekakor česa takšnega v zadnjem krogu še nisem doživel."

"Česa takega v zadnjem krogu še nisem doživel." Foto: Reuters

Verstappnu je bilo danes drugo mesto podarjeno, Leclercu nepričakovane stopničke, do točk pa so se prebili še Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Pierre Gasly (Alpha Tauri),. Alex Albon (Red Bull) in Sebastian Vettel (Ferrari).

🏁 CLASSIFICATION 🏁



After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone



And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo — Formula 1 (@F1) August 2, 2020

Hamilton po tretji letošnji zmagi seveda trdno vodi v prvenstvu dirkačev, ima 88 točk, Bottas na drugem mestu 58, na vsega šest točk zaostanka pa se mu je približal Max Verstappen (52). V prvenstvu konstruktorjev je Mercedes prvi s 146 točkami, 78 jih ima Red Bull na drugem, 51 pa McLaren na tretjem mestu.

Silverstone bo naslednji konec tedna gostil tudi peto dirko okrnjene sezone, to bo preizkušnja za veliko nagrado ob 70. obletnici svetovnega prvenstva formule ena. Prva dirka leta 1950 je bila namreč ravno velika nagrada Velike Britanije.

