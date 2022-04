Bastianini z drugo zmago sezone prevzel skupno vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini) je zmagovalec letošnje četrte dirke v elitnem motociklističnem razredu motoGP za VN Amerike v Austinu. Za 24-letnega Italijana je to druga letošnja zmaga po uvodni v Katarju, po njej je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi.

Na današnji dirki v prestolnici Teksasa je drugo mesto zasedel Španec Alex Rins (Suzuki), tretje pa Avstralec Jack Miller (Ducati Lenovo).

Večji del dirke je bil na čelu kolone 27-letni Miller, pet krogov pred koncem pa se je na prvo mesto prebil tri leta mlajši Bastianini in tam ostal vse do konca dirke.

"Fantastično je zmagati na takšni dirki in pred takšnimi navijači. Miller je bil sprva izjemno hiter, z velikimi težavami sem dohajal njegov ritem, hkrati pa branil svoj položaj na drugem mestu pred agresivnim Rinsom. V zadnjem delu dirke sem pospešil in pet krogov pred koncem prehitel Millerja, vodilni položaj pa sem nato zadržal do konca dirke. Za menoj je izjemen dan, zdaj si bom privoščil nekaj sočnih hamburgerjev," je po zmagi v ZDA dejal Bastianini, ki ima v skupni razvrstitvi šest točk prednosti pred Rinsom, medtem ko tretjeuvrščeni Brad Binder (KTM) iz Južne Afrike za njim zaostaja že 23 točk.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Marquez po slabem štartu končal kot šesti

Uvod v današnjo dirko je zaznamoval izjemno slab start Španca Marca Marqueza. Šestkratni svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019 je z devetega položaja iz kvalifikacij zdrsnil na samo začelje, nato pa postopoma začel lov na svoje tekmece in dirko končal na šestem mestu.

Mesto za njim je današnjo preizkušnjo v Teksasu končal Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), sicer lanski svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu.

Na letošnji uvodni dirki v Katarju je zmagal Italijan Enea Bastianini, na drugi v Indoneziji Portugalec Miguel Oliveira, na tretji v Argentini pa Španec Aleix Espargaro. Peta dirka za VN Portugalske bo na sporedu 24. aprila na dirkališču v Portimau.

Tony Arbolino slavil v moto2

Na današnji uvodni dirki v razredu moto2 je zmagal Italijan Tony Arbolino. Za 21-letnega Italijana je to prva zmaga v razredu moto2, za njim sta se uvrstila Japonec Ai Ogura in Britanec Jake Dixon (vsi Kalex). Vodstvo v skupni razvrstitvi je kljub današnjemu padcu zadržal Italijan Celestino Vietti, zadnja današnja dirka v razredu moto3 pa se bo pričela ob 21.30.