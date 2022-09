Dvojna italijanska zmaga, prednost Quartararoja po trku z Marquezom skopnela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Francoza se je dirka, ki jo je sicer začel s šestega izhodišča, začela z nočno moro; po padcu Japonca Takaakija Nakagamija ter trčenju Marca Marqueza in Quartararoja že v prvem krogu je slednji grdo padel in odstopil, na srečo pa se ni poškodoval.

Ničlo tekmeca je dobro izkoristil Bagnaia. Začel je s prvega startnega mesta, edini tekmec v boju za prvo mesto pa je bil njegov rojak iz podružnične Ducatijeve ekipe Gresini Bastianini. Ko je že kazalo, da bo tovarniški voznik Ducatija dosegel že sedmo zmago v sezoni in peto v nizu, pa je Bastianini napadel v zadnjem krogu, ostal v vodstvu in dosegel četrto zmago v sezoni. Tretji je bil na koncu Španec Aleix Espargaro (Aprilia).

Najhitrejši trio. Foto: Reuters

V seštevku sezone je Quartararo ostal pri 211 točkah, Bagnaia pa je zdaj pri 201.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Japonske v Motegiju že naslednji teden.

V moto2 v Aragoniji trojna španska zmaga

Španec Pedro Acosta (KTM) je zmagal na dirki za veliko nagrado Aragonije v razredu moto2. Drugi je z zaostankom 2,61 sekunde dirko končal Aron Canet (Pons), ki je tri kroge pred koncem prehitel Augusta Fernandeza (KTM), ta je na ciljno ravnino zapeljal s 3,79 sekunde zaostanka za vodilnim Acosto.

Pedro Acosta je zmagovalec dirke v moto2. Foto: Reuters

V skupnem seštevku s 198 točkami še vedno vodi Španec Fernandez, s štirimi točkami zaostanka je na drugem mestu Japonec Ai Ogura, ki je današnjo dirko končal na četrtem mestu. Na tretjem mestu pa je danes drugouvrščeni Aron Canet s 157 točkami.

"Biti moramo zadovoljni s stopničkami, bila je težka dirka in glede na to, da so v drugi polovici dirke moje gume izgubile oprijem, ni bil pravi moment za tveganje," je dejal tretjeuvrščeni Fernandez.

Canet je dirko komentiral: "Zelo težko je bilo, zadnja dva kroga sta bila najtežja. Dobro nam gre in tako moramo nadaljevati."

Zmagovalec Acosta pa je dirko pospremil z besedami: "Končno sem nazaj po poškodbi in očitno sem že v polni formi. Zahvaljujem se svoji ekipi in vsem, ki me podpirajo."

Guevara v Aragoniji zmagal v moto3

Španec Izan Guevara (Gasgas) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Aragonije v razredu moto3. Na drugem mestu je za vodilnim za 96 stotink sekunde zaostal Japonec Ayumu Sasaki (Husqvarna). Tretje mesto na dirki je dosegel Španec Daniel Holgado (KTM), za rojakom je zaostal za 6,54 sekunde.

V skupnem seštevku s 204 točkami vodi Izan Guevara, za 11 točk zaostaja Španec Sergio Garcia (Gasgas), ki je danes končal na 13. mestu. Tretji je Dennis Foggia, danes je dosegel 14. mesto.