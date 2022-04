Sainz najhitrejši, gasilec Vettel trening končal na skuterju #video

Svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen je v drugem Red Bullu zasedel četrto mesto za tretjeuvrščenim Sergiom Perezom. Nekdanji prvak Britanec Lewis Hamilton je v Mercedesu zasedel šele sedmo mesto.

Trening je bil prekinjen, ko je moral Nemec Sebastian Vettel z Astonom Martinom predčasno s steze. "Imam težave z motorjem," je dejal po radijski zvezi, nato pa parkiral svoj dirkalnik približno 15 minut pred koncem.

Vettel je nato sam pograbil gasilni aparat, ker se je iz njegovega dirkalnika kadilo, nato se je s skuterjem odpeljal nazaj v garažo. Trening so prekinili, dokler njegovega avtomobila niso odrinili s proge.

