V Imoli vse pripravljeno na veliko Ferrarijevo zabavo

Četrta dirka sezone, prva v Evropi, in nov dvoboj Charlesa Leclerca (Ferrari) in Maxa Verstappna (Red Bull). Že na sobotni šprinterski sta dirkala kolo ob kolesu. Na štartu je Monačan prehitel Nizozemca, ta ga je za zmago in osem točk prehitel nazaj v predzadnjem krogu. V zadnjih treh krogih je imel dirkač Ferrarija težave z zrnjenjem pnevmatik.

"Če to odpravimo, sem prepričan, da se bomo borili za zmago," napoveduje vodilni v letošnjem prvenstvu. Leclerc ima 45 točk prednosti pred Verstappnom. Nanj danes upe polaga več kot sto tisoč navijačev, ki so se zbrali na dirkališču Enzo & Dino Ferrari v Monzi. Takšne evforije tifosov ni bilo že leta.

